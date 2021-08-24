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24 августа, 2021
 
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"Поражены силой его пения". Концерт Андреа Бочелли на День Независимости в Киеве. Фоторепортаж

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Андреа Бочелли выступил в Украине в честь 30-летия ее независимости
Андреа Бочелли выступил в Украине в честь 30-летия ее независимости
Фото: ЕРА

В День Независимости Украины 24 августа 2021 года в центре Киева, рядом с Мариинским дворцом и Верховной Радой, состоялся концерт известного итальянского тенора Андреа Бочелли "Голос моей души".

Бочелли спел с четырьмя украинскими певицами: Тиной Кароль и Джамалой, а также с солистками Национальной оперы Украины Людмилой Монастырской и Тамарой Калинкиной. Сопровождал концерт Национальный симфонический оркестр под руководством Владимира Сиренко и при участии Национального украинского народного хора Украины имени Григория Веревки. Оркестром дирижировал итальянский маэстро Марчелло Рота.

На выступление 62-летнего певца приехали президент Владимир Зеленский с супругой Еленой. "Поражены удивительной силой его пения", – написал глава государства в своем Instagram–аккаунте после концерта.

Контекст:

Бочелли родился в Италии в 1958 году. Певец с детства испытывал проблемы со зрением из-за глаукомы, после 27 операций на глазах окончательно ослеп в 12 лет.

Обучаясь оперному пению, он вынужден был по ночам подрабатывать артистом в ресторанах. Дебют Бочелли в качестве тенора состоялся в 1994 году на фестивале в Сан-Ремо. Выступал перед Папой римским, выпустил множество альбомов, награжден звездой на голливудской "Аллее Славы" за вклад в театральное искусство (оперу). Несколько раз выигрывал премии Classical Brit и World Music Awards, номинировался на Grammy и Emmy.

Концерт Бочелли в Киеве 24 августа был в поддержку создания Центра современного искусства – музея Ивана Марчука. Бочелли уже выступал в Киеве – в 2017 году прошел его концерт на НСК "Олимпийский" с украинским Национальным хором имени Веревки и в сопровождении Национального симфонического оркестра Украины.

Теги: концерт, День Независимости, опера, Владимир Зеленский, Андреа Бочелли
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