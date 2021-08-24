"Поражены силой его пения". Концерт Андреа Бочелли на День Независимости в Киеве. Фоторепортаж

Андреа Бочелли выступил в Украине в честь 30-летия ее независимости Фото: ЕРА

Бочелли спел с четырьмя украинскими певицами: Тиной Кароль и Джамалой, а также с солистками Национальной оперы Украины Людмилой Монастырской и Тамарой Калинкиной. Сопровождал концерт Национальный симфонический оркестр под руководством Владимира Сиренко и при участии Национального украинского народного хора Украины имени Григория Веревки. Оркестром дирижировал итальянский маэстро Марчелло Рота.

На выступление 62-летнего певца приехали президент Владимир Зеленский с супругой Еленой. "Поражены удивительной силой его пения", – написал глава государства в своем Instagram–аккаунте после концерта.

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Фото: zelenskiy_official / Instagram Фото: zelenskiy_official / Instagram Фото: zelenskiy_official / Instagram Тина Кароль и Андреа Бочелли. Фото: zelenskiy_official / Instagram Фото: zelenskiy_official / Instagram Дуэт с Джамалой. Фото: zelenskiy_official / Instagram Фото: zelenskiy_official / Instagram Владимир и Елена Зеленские. Фото: zelenskiy_official / Instagram Фото: zelenskiy_official / Instagram Фото: zelenskiy_official / Instagram Фото: zelenskiy_official / Instagram Фото: zelenskiy_official / Instagram Фото: zelenskiy_official / Instagram Фото: zelenskiy_official / Instagram Фото: zelenskiy_official / Instagram Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с семьей и телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов. Фото: gorbunovyuriy / Instagram Фото: zelenskiy_official / Instagram Основатель издания "ГОРДОН", журналист Дмитрий Гордон. Фото: gordondmytro / Instagram