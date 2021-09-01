Джамала прокомментировала причастность своего экс-продюсера к исчезновению новых клипов с ее YouTube-канала

"У меня всего один ответ на все ваши вопросы. Уже три месяца я не сотрудничаю с Игорем Тарнопольским и полностью сменила менеджмент. Сейчас ключи от YouTube-канала Jamala мне не принадлежат, но с командой работаю над их восстановлением", – написала она.
Свой комментарий она обнародовала спустя несколько дней после того, как на Instagram-странице портала о музыке Muzvar без ссылки на источник появилось заявление о том, что к исчезновению роликов причастен ее бывший продюсер Тарнопольский. Ранее ни он, ни певица эту информацию не комментировали.
На то, что с официального YouTube-канала Джамалы исчезли аудио- и видеоработы, которые она презентовала за последние три года, 30 августа обратили внимание журналисты проекта "Слух".
Только в 2021 году певица записала два альбома: 2 марта она выпустила альбом "Мы", в который вошло восемь треков, а 23 апреля 2021 года презентовала альбом "5.45". Сейчас этих композиций нет на канале.
При этом клип на песню "Моя земля", который Джамала презентовала ко Дню Независимости, доступен для просмотра на YouTube-канале украинской певицы Tayanna, с которой они спели эту композицию дуэтом.