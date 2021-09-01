Джамала прокомментировала причастность своего экс-продюсера к исчезновению новых клипов с ее YouTube-канала

Джамала: У меня всего один ответ на все ваши вопросы Фото: jamalajaaa / Instagram

"У меня всего один ответ на все ваши вопросы. Уже три месяца я не сотрудничаю с Игорем Тарнопольским и полностью сменила менеджмент. Сейчас ключи от YouTube-канала Jamala мне не принадлежат, но с командой работаю над их восстановлением", – написала она.

Свой комментарий она обнародовала спустя несколько дней после того, как на Instagram-странице портала о музыке Muzvar без ссылки на источник появилось заявление о том, что к исчезновению роликов причастен ее бывший продюсер Тарнопольский. Ранее ни он, ни певица эту информацию не комментировали.

Скриншот: jamalajaaa / Instagram