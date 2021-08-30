Бульвар Шоубиз
 
31 августа, 2021
 
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С YouTube-канала Джамалы исчезли все ее новые клипы за последние три года

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Джамала не комментирует ситуацию об исчезновении видеоработ с ее официального YouTube-канала
Джамала не комментирует ситуацию об исчезновении видеоработ с ее официального YouTube-канала
Фото: jamalajaaa / Instagram

С официального YouTube-канала украинской певицы Джамалы исчезли аудио- и видеоработы, которые она презентовала в последние три года. На это 30 августа обратили внимание журналисты проекта "Слух".

В публикации отмечается, что, возможно, видео скрыты, а не удалены. На момент написания новости последний ролик на канале артистки датирован 2018 годом.

Скриншот: Jamala | Джамала / YouTube
На момент публикации новости канал певицы имеет вот такой вид. Скриншот: Jamala | Джамала / YouTube

Певица не комментирует ситуацию. Ее представители также пока не дали разъяснений журналистам проекта "Слух", отмечается в публикации.

https://www.facebook.com/slukh.media/posts/871704553549970

Контекст:

Джамала родилась 27 августа 1983 года в городе Ош, Киргизия. Выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году.

Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.

В 2016 году она победила в песенном конкурсе "Евровидение 2016". Конкурс проходил в Стокгольме, Джамала исполнила композицию о депортации своего народа "1944".

Только в 2021 года певица записала два альбома: 2 марта она выпустила альбом "Мы", в который вошло восемь треков, а 23 апреля 2021 года презентовала альбом "5.45". Сейчас этих композиций нет на канале. 

При этом клип на песню "Моя земля", который Джамала презентовала ко Дню Независимости, доступен для просмотров на YouTube-канале украинской певицы Tayanna, с которой они спели эту композицию дуэтом.

Теги: YouTube, Джамала, видео, певица
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