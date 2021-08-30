С YouTube-канала Джамалы исчезли все ее новые клипы за последние три года

Джамала не комментирует ситуацию об исчезновении видеоработ с ее официального YouTube-канала Фото: jamalajaaa / Instagram

В публикации отмечается, что, возможно, видео скрыты, а не удалены. На момент написания новости последний ролик на канале артистки датирован 2018 годом.

На момент публикации новости канал певицы имеет вот такой вид. Скриншот: Jamala | Джамала / YouTube

Певица не комментирует ситуацию. Ее представители также пока не дали разъяснений журналистам проекта "Слух", отмечается в публикации.