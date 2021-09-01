"Верните клипы Джа". СМИ сообщили, кто может быть причастен к исчезновению клипов Джамалы с ее YouTube-канала

"Мы очень надеемся, что видео просто скрыли, а не удалили. Такое безобразие – дело рук бывшего продюсера Джамалы Игоря Тарнопольского. Сейчас у певицы доступа к YouTube-каналу нет и она не комментирует ситуацию", – говорится в публикации.
Об этом со ccылкой на Instagram-страницу музыкального портала также написали "Факты" и "24 канал".
Muzvar в свою очередь инициировал в сети флешмоб в поддержку Джамалы, обозначив его хештегом "Верните клипы Джа".
Тарнопольский заявление портала пока не комментировал.
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На то, что с официального YouTube-канала Джамалы исчезли аудио- и видеоработы, которые она презентовала за последние три года, 30 августа обратили внимание журналисты проекта "Слух".
Только в 2021 года певица записала два альбома: 2 марта она выпустила альбом "Мы", в который вошло восемь треков, а 23 апреля 2021 года презентовала альбом "5.45". Сейчас этих композиций нет на канале.
При этом клип на песню "Моя земля", который Джамала презентовала ко Дню Независимости, доступен для просмотров на YouTube-канале украинской певицы Tayanna, с которой они спели эту композицию дуэтом.