"Верните клипы Джа". СМИ сообщили, кто может быть причастен к исчезновению клипов Джамалы с ее YouTube-канала

"Мы очень надеемся, что видео просто скрыли, а не удалили. Такое безобразие – дело рук бывшего продюсера Джамалы Игоря Тарнопольского. Сейчас у певицы доступа к YouTube-каналу нет и она не комментирует ситуацию", – говорится в публикации.

Об этом со ccылкой на Instagram-страницу музыкального портала также написали "Факты" и "24 канал".

Muzvar в свою очередь инициировал в сети флешмоб в поддержку Джамалы, обозначив его хештегом "Верните клипы Джа".

Тарнопольский заявление портала пока не комментировал.

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