"Впечатление двоякое". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева заявила о несправедливости к некоторым участникам нового сезона

"Общее впечатление от эфира двоякое. Есть пары, которым дают максимальное количество возможностей (свет, музыку, графику, спецэффекты, костюмы, сюжет, номера, постановщиков и так далее). Вторая категория ребят, которые выжимают максимум из себя и довольствуются малой частью общего шоу. Почему так? Увы, ответ кроется за семью замками, и только продюсер шоу знает разгадку", – заявила она.

Хореограф не стала называть, какие пары к какой из категорий относятся.