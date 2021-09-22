"Впечатление двоякое". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева заявила о несправедливости к некоторым участникам нового сезона

"Общее впечатление от эфира двоякое. Есть пары, которым дают максимальное количество возможностей (свет, музыку, графику, спецэффекты, костюмы, сюжет, номера, постановщиков и так далее). Вторая категория ребят, которые выжимают максимум из себя и довольствуются малой частью общего шоу. Почему так? Увы, ответ кроется за семью замками, и только продюсер шоу знает разгадку", – заявила она.
Хореограф не стала называть, какие пары к какой из категорий относятся.
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Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. Участие в проекте изначально принимали 14 украинских знаменитостей.. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.
После двух эфиров проект покинули уже две пары – 19 сентября из шоу ушли актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Александра Машлятина и ее партнер Денис Самсон, а за неделю до этого участие прекратили капитан молдавской команды "Стояновка", являющейся участницей шоу "Лига смеха" на "1+1", Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская.
Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.
Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта является хореограф Елена Коляденко.