Бульвар Шоубиз
 
21 сентября, 2021
 
Новости

"Это ужасная ситуация". Гвоздева обвинила медиков киевской больницы в неоказании помощи ее 11-месячному сыну и обратилась к Зеленскому

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Гвоздева заявила, что жизнь ее 11-месячного сына была под угрозой
Гвоздева заявила, что жизнь ее 11-месячного сына была под угрозой
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Победительница "Танцев со звездами" (2018), украинский хореограф Илона Гвоздева 20 сентября в эфире программы "Твій день" на канале "1+1" заявила, что два дня назад жизнь ее 11-месячного сына Доминика оказалась под угрозой.

"Это страшная ситуация, когда у моего ребенка дыхание было 60 раз в минуту", – заявила она.

По словам артистки, врачи в столичной детской больнице, куда их привезла "скорая", при этом не спешили оказывать ему помощь, а проводили анкетирование, выясняя фамилии родителей и место проживания.

Гвоздева призналась, что врач была недовольна тем, что их привезли именно к ним, так как она прописана не в Киеве, а в Киевской области.

"И только потом они решили помочь. Это ужасная ситуация ", – отметила она.

По словам Гвоздевой, сейчас жизни ее сына ничего не угрожает – они находятся на лечении в частной клинике.

"Думаю, через день или два нас уже выпустят на домашнее лечение", – выразила надежду Гвоздева.

О случившемся танцовщица написала также на своей странице в Instagram, обратившись к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его супруге Елене Зеленской с призывом обратить внимание на ситуацию с обеспечением детских больниц. Во время пребывания в больнице танцовщица обратила внимание на то, что там не было отопления, горячей воды, нормального постельного белья, а квалификация персонала показалась ей очень низкой. В доказательство она привела тот факт, что ее сыну медсестра неправильно поставила катетер. 

"Я хочу обратиться ко всем – я буду делать все, что от меня зависит, чтобы обеспечить детские больницы необходимым", – заявила в эфире канала хореограф.

Гвоздева призналась, что пока что Зеленские не отреагировали на ее призыв, подчеркнув, что знакома с президентом и его женой лично.

ВИДЕО
Видео: ТВІЙ ДЕНЬ / YouTube
Контекст:

Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". В 2017 году она была партнершей ведущего Юрия Ткача, а в 2018-м в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным стала победительницей проекта. В 2019 году Гвоздева танцевала на паркете шоу вместе с Остапчуком.

Осенью 2020 года Гвоздева принимала участие в проекте на последних месяцах беременности в паре с ведущим Дмитрием Танковичем. 26 июля 2021 года Гвоздева заявила, что завершает танцевальную карьеру на этом проекте. "Пришло время идти дальше, открывать теперь новую себя, выходить за рамки танцовщицы и искать себя", – объяснила она свое решение.

Танцовщица замужем за украинским бизнесменом Иваном Хомячуком. Он занимается кейтерингом. 11 октября 2020 года Гвоздева сообщила о рождении сына Доминика. У пары также есть дочь Валерия (2015).

Теги: здоровье, дети, Владимир Зеленский, скандал, Танцы со звездами, Илона Гвоздева, Елена Зеленская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Легенда научной фантастики – снова на большом экране. Обзор фильма "Дюна"
  Легенда научной фантастики – снова на большом экране. Обзор фильма "Дюна"
Ольга БЕРЕЗЮК
  Режиссер Быков: В фильме "Дурак" есть цитата: "Мы живем, как свиньи, и дохнем, как свиньи, потому что мы друг другу никто". Это ощущение и рождает абсолютный произвол системы
  Режиссер Быков: В фильме "Дурак" есть цитата: "Мы живем, как свиньи, и дохнем, как свиньи, потому что мы друг другу никто". Это ощущение и рождает абсолютный произвол системы
Дмитрий ГОРДОН
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Клочкова рассказала, связывает ли то, что ее не пригласили на День Независимости, с проживанием родителей в оккупированном Крыму
  Клочкова рассказала, связывает ли то, что ее не пригласили на День Независимости, с проживанием родителей в оккупированном Крыму
34-летний трансгендерный актер Эллиот Пейдж завел страницу на закрытой платформе для знакомств
34-летний трансгендерный актер Эллиот Пейдж завел страницу на закрытой платформе для знакомств
  "Это ужасная ситуация". Гвоздева обвинила медиков киевской больницы в неоказании помощи ее 11-месячному сыну и обратилась к Зеленскому
  "Это ужасная ситуация". Гвоздева обвинила медиков киевской больницы в неоказании помощи ее 11-месячному сыну и обратилась к Зеленскому
51-летняя Кэмпбелл впервые рассказала о своей четырехмесячной дочери
51-летняя Кэмпбелл впервые рассказала о своей четырехмесячной дочери
19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин со своей беременной невестой рассекретили пол будущего ребенка
19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин со своей беременной невестой рассекретили пол будущего ребенка
"В трусах и пиджаке", " Очень красивые ножки". В сети обсуждают образ Каменских на прогулке в мини-шортах и куртке
"В трусах и пиджаке", " Очень красивые ножки". В сети обсуждают образ Каменских на прогулке в мини-шортах и куртке
Рэп-певица Ники Минаж заявила о случае распухших яичек после вакцинации в Тринидад и Тобаго. Министр здравоохранения страны прокомментировал
Рэп-певица Ники Минаж заявила о случае распухших яичек после вакцинации в Тринидад и Тобаго. Министр здравоохранения страны прокомментировал
Беременная plus size модель Грэм показала реакцию мужа на новость о двойне. Видео
Беременная plus size модель Грэм показала реакцию мужа на новость о двойне. Видео
Спирс вернулась в Instagram и опубликовала первый пост после удаления страницы
Спирс вернулась в Instagram и опубликовала первый пост после удаления страницы
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Наш пацан с района". Эктор Хименес-Браво снялся в стиле гопника – в Adidas, с семечками и на корточках
"Наш пацан с района". Эктор Хименес-Браво снялся в стиле гопника – в Adidas, с семечками и на корточках
"Образ и мейк прям топчик", "Красотка". Maruv спела в образе "садо-мазо"
"Образ и мейк прям топчик", "Красотка". Maruv спела в образе "садо-мазо"
"Какой красавчик!", "Славный котенок". Анатолич показал сына Нила, которому исполнилось два месяца
"Какой красавчик!", "Славный котенок". Анатолич показал сына Нила, которому исполнилось два месяца
"Божественно красиво", "Чернявый крут, конечно". Чмерковский, Яма и Кухар станцевали под "Грязные танцы". Видео
"Божественно красиво", "Чернявый крут, конечно". Чмерковский, Яма и Кухар станцевали под "Грязные танцы". Видео
"Нежные и вкусные". Домашние пончики. Легкий рецепт
"Нежные и вкусные". Домашние пончики. Легкий рецепт
Крапивина после расставания с Лободой заявила о создании своего музыкального лейбла
Крапивина после расставания с Лободой заявила о создании своего музыкального лейбла
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS