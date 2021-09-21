  "Это ужасная ситуация". Гвоздева обвинила медиков киевской больницы в неоказании помощи ее 11-месячному сыну и обратилась к Зеленскому

Гвоздева заявила, что жизнь ее 11-месячного сына была под угрозой Фото: ilonagvozdeva / Instagram

"Это страшная ситуация, когда у моего ребенка дыхание было 60 раз в минуту", – заявила она.

По словам артистки, врачи в столичной детской больнице, куда их привезла "скорая", при этом не спешили оказывать ему помощь, а проводили анкетирование, выясняя фамилии родителей и место проживания.

Гвоздева призналась, что врач была недовольна тем, что их привезли именно к ним, так как она прописана не в Киеве, а в Киевской области.

"И только потом они решили помочь. Это ужасная ситуация ", – отметила она.

По словам Гвоздевой, сейчас жизни ее сына ничего не угрожает – они находятся на лечении в частной клинике.

"Думаю, через день или два нас уже выпустят на домашнее лечение", – выразила надежду Гвоздева.

О случившемся танцовщица написала также на своей странице в Instagram, обратившись к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его супруге Елене Зеленской с призывом обратить внимание на ситуацию с обеспечением детских больниц. Во время пребывания в больнице танцовщица обратила внимание на то, что там не было отопления, горячей воды, нормального постельного белья, а квалификация персонала показалась ей очень низкой. В доказательство она привела тот факт, что ее сыну медсестра неправильно поставила катетер.

"Я хочу обратиться ко всем – я буду делать все, что от меня зависит, чтобы обеспечить детские больницы необходимым", – заявила в эфире канала хореограф.

Гвоздева призналась, что пока что Зеленские не отреагировали на ее призыв, подчеркнув, что знакома с президентом и его женой лично.

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