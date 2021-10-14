Участник "Танцев со звездами" Макс Леонов попал в аварию. Фото

Леонов: Любите жизнь – это самое кайфовое, что у нас есть Фото: maksleonov_official / Instagram

На снимке машина танцора запечатлена на обочине – со стороны водителя у нее помяты капот и бампер.

"Приехали..." – подписал он снимок.

Скриншот: maksleonov_official / Instagram

"Ребят, сори за шок-контент среди белого дня. Все живы, все здоровы. Любите жизнь – это самое кайфовое, что у нас есть", – обратился он к подписчикам, записав ролик в салоне авто.

Леонов не стал комментировать, при каких обстоятельствах попал в ДТП.