  "Этот проект не про комфорт". 43-летняя участница "Танцев со звездами" Власова рассказала, как следит за своим здоровьем

Власова: Я ничего специально не делаю, но когда человек ведет здоровый образ жизни, реально это работает Фото: eygeniavlasova / Instagram

"Я ничего специально не делаю, но когда человек ведет здоровый образ жизни, реально это работает: думать, что есть (правильные жиры, меньше сахара), больше гулять и чем ты старше, больше надо танцевать – мне кажется, у меня за этот период мозг вырос колоссально, потому что столько нужно всего запомнить", – рассказала артистка.

По словам Власовой, она не знает, как участие в проекте отразится на ее внешности и здоровье.

"Не знаю, какая я буду после танцев. Этот проект не про комфорт – это точно. Не знаю, как он отразится на каких-то внешних проявлениях, но многому научит", – резюмировала она.

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