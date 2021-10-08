Бульвар Шоубиз
 
08 октября, 2021
 
Новости

Продюсер "Танцев со звездами" Елена Коляденко прокомментировала участие своего подопечного Дмитрия Кадная в этом шоу

Елена Коляденко о Дмитрие Каднае: Мне казалось, от природы он не танцор
Елена Коляденко о Дмитрие Каднае: Мне казалось, от природы он не танцор
Фото: k.a.d.n.a.y / Instagram

Украинский хореограф, креативный продюсер "Танцев со звездами" на "1+1" Елена Коляденко 8 октября в интервью сайту "Факти" сообщила, что участник группы Kadnay, продюсером которой она является, Дмитрий Каднай был приглашен в этот танцевальный проект гораздо раньше, чем она.

"Дима был приглашен в шоу первым. Это случилось еще зимой. Я часто встречалась на переговорах по поводу его участия с продюсером проекта Владимиром Завадюком. И вот весной, во время очередной встречи, Владимир предложил мне возглавить команду режиссеров и заняться креативом проекта. Честно, даже не спрашивала, как мы будем сосуществовать с Дмитрием Каднаем. Для меня поблажек быть не может. Это нормальный рабочий процесс. За длительное время работы над большими проектами для меня уже многие артисты стали родными. Поверьте, все находятся в одинаковых условиях", – заявила Коляденко.

По словам хореографа, она не ожидала, что ее подопечный затанцует. 

"Мне казалось, от природы он не танцор. Дима высокий, всю жизнь занимался спортом, у него нет музыкальной программы. Поэтому я даже себя критикую, что не разглядела как продюсер его танцевальный талант раньше. Так что, если Каднай удивляет, то это исключительно его заслуга", – резюмировала Коляденко.

Контекст:

Дмитрий Каднай родился в Днепропетровске. Он стал известен после участия в первом сезоне проекта "Фабрика звезд" (2007) на Новом канале, в котором занял третье место.

В 2012 году вместе с сыном хореографов Елены и Дмитрия Коляденко Филиппом создал группу Kadnay. Елена Коляденко в настоящее время является продюсером этого коллектива.

Теги: видео, клип, Kadnay, Елена Коляденко, Танцы со звездами
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Без резни, но с бытовухой в стиле ситкомов. Каким получился фильм "Веном 2"
  Без резни, но с бытовухой в стиле ситкомов. Каким получился фильм "Веном 2"
Ольга БЕРЕЗЮК
  Шустер и Елизаров: Если ввести в Украине безусловный базовый доход, Крым сюда приплывет сам
  Шустер и Елизаров: Если ввести в Украине безусловный базовый доход, Крым сюда приплывет сам
Дмитрий ГОРДОН
"Один из самых мощных способов преодолеть ненависть – показать людям, к чему она приводит". Блинкен выступил на церемонии памяти в Бабьем Яру
"Один из самых мощных способов преодолеть ненависть – показать людям, к чему она приводит". Блинкен выступил на церемонии памяти в Бабьем Яру
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Полякова: Могилевская – сучка! Моего мужа клеила у меня на глазах
  Полякова: Могилевская – сучка! Моего мужа клеила у меня на глазах
  Победители "Евровидения 2021" Måneskin презентовали трек Mammamia. Видео
  Победители "Евровидения 2021" Måneskin презентовали трек Mammamia. Видео
"Съемки в порнушке", "Погнали!" Голый Тарзан снялся с красным мегафоном
"Съемки в порнушке", "Погнали!" Голый Тарзан снялся с красным мегафоном
Продюсер "Танцев со звездами" Елена Коляденко прокомментировала участие своего подопечного Дмитрия Кадная в этом шоу
Продюсер "Танцев со звездами" Елена Коляденко прокомментировала участие своего подопечного Дмитрия Кадная в этом шоу
"Самая красивая девочка в мире". Брежнева оголила глубокое декольте
"Самая красивая девочка в мире". Брежнева оголила глубокое декольте
Жадан рассказал, за какую книгу получил самый большой гонорар
Жадан рассказал, за какую книгу получил самый большой гонорар
Ведущий "Танцев со звездами" Горбунов похвастался отдыхом в Турции
Ведущий "Танцев со звездами" Горбунов похвастался отдыхом в Турции
  "Ты больное. Ты конченый. Дебилоид тупорылый". Джеджула обнародовал видео, на котором его жена орет на него матом и бросает на пол телефон
  "Ты больное. Ты конченый. Дебилоид тупорылый". Джеджула обнародовал видео, на котором его жена орет на него матом и бросает на пол телефон
"Показала послу свою растяжку?", "Вас там представили "мадам-шпагат"?" Волочкова засветилась с послом Бахрейна в РФ
"Показала послу свою растяжку?", "Вас там представили "мадам-шпагат"?" Волочкова засветилась с послом Бахрейна в РФ
"Нереальные! Обе", "И Кристина, и Алла красавицы". Пугачева вся в черном пришла на презентацию именного парфюма дочери
"Нереальные! Обе", "И Кристина, и Алла – красавицы". Пугачева вся в черном пришла на презентацию именного парфюма дочери
"Безупречная". Адель засветила пышную грудь на обложке британского Vogue
"Безупречная". Адель засветила пышную грудь на обложке британского Vogue
"Несомненная красота". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в спортивном образе
"Несомненная красота". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в спортивном образе
  "Слишком сочно", "Это бомба". Maruv засветила промежность в клипе на трек Rich Bitch. Видео
  "Слишком сочно", "Это бомба". Maruv засветила промежность в клипе на трек Rich Bitch. Видео
"Выбросила в мусор". Jerry Heil заявила, что лишилась паспорта
"Выбросила в мусор". Jerry Heil заявила, что лишилась паспорта
  Влад Яма рассказал, что его раздражает в жене. Супруга сделала ответное заявление
  Влад Яма рассказал, что его раздражает в жене. Супруга сделала ответное заявление
"Все такие котики". Джамала поделилась новыми семейными фото
"Все такие котики". Джамала поделилась новыми семейными фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS