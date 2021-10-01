"Кухар... Наверное, быть злым судьей – ее роль". Покинувший шоу "Танцы со звездами" Суровцев высказался о судьях

По словам Суровцева, он всегда был согласен с судейством американского хореографа украинского происхождения Максима Чмерковского.
"Красавчик, все всегда по делу, четко, ясно и понятно. Катя Кухар… Возможно, у нее такой образ, не знаю. Верю, что у нее такой образ, а на самом деле она хороший и очень милый человек. Наверное, быть злым судьей – ее роль. Если говорить о Владе Яме, хороший парень, всегда говорит довольно уместно. В целом все комментарии судей были по делу. Единственное, не согласен с некоторыми оценками относительно других участников", – заявил он.
Суровцев не уточнил, кого он имеет в виду.
Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. Суровцев выступал на паркете в паре с танцовщицей Марией Колосовой. Они выбыли из проекта 26 сентября после четвертого эфира. Ранее шоу покинули комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская, актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсон. Сейчас в проекте осталось 11 пар. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.
Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.
Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.