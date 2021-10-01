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01 октября, 2021
 
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"Кухар... Наверное, быть злым судьей – ее роль". Покинувший шоу "Танцы со звездами" Суровцев высказался о судьях

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Суровцев покинул проект "Танцы со звездами" после четвертого эфира
Суровцев покинул проект "Танцы со звездами" после четвертого эфира
Фото: surovtsev.alexei / Instagram

Покинувший 26 сентября шоу "Танцы со звездами" на "1+1" украинский актер и стриптизер Алексей Суровцев 1 октября в интервью изданию "Телеграф" рассказал, как относится к членам жюри этого проекта.

По словам Суровцева, он всегда был согласен с судейством американского хореографа украинского происхождения Максима Чмерковского.

"Красавчик, все всегда по делу, четко, ясно и понятно. Катя Кухар… Возможно, у нее такой образ, не знаю. Верю, что у нее такой образ, а на самом деле она хороший и очень милый человек. Наверное, быть злым судьей – ее роль. Если говорить о Владе Яме, хороший парень, всегда говорит довольно уместно. В целом все комментарии судей были по делу. Единственное, не согласен с некоторыми оценками относительно других участников", – заявил он.

Суровцев не уточнил, кого он имеет в виду.

Контекст:

Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. Суровцев выступал на паркете в паре с танцовщицей Марией Колосовой. Они выбыли из проекта 26 сентября после четвертого эфира. Ранее шоу покинули комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская, актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсон. Сейчас в проекте осталось 11 пар. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.

Теги: Максим Чмерковский, Влад Яма, Танцы со звездами, Екатерина Кухар, стриптиз, Алексей Суровцев
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