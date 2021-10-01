"Кухар... Наверное, быть злым судьей – ее роль". Покинувший шоу "Танцы со звездами" Суровцев высказался о судьях

По словам Суровцева, он всегда был согласен с судейством американского хореографа украинского происхождения Максима Чмерковского.

"Красавчик, все всегда по делу, четко, ясно и понятно. Катя Кухар… Возможно, у нее такой образ, не знаю. Верю, что у нее такой образ, а на самом деле она хороший и очень милый человек. Наверное, быть злым судьей – ее роль. Если говорить о Владе Яме, хороший парень, всегда говорит довольно уместно. В целом все комментарии судей были по делу. Единственное, не согласен с некоторыми оценками относительно других участников", – заявил он.

Суровцев не уточнил, кого он имеет в виду.