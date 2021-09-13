"У меня просто очень горячая жена". Стриптизер Суровцев рассказал, как полиция заподозрила его в создании порностудии

"Я не такой тупой качок, которым вы меня видите. В отличие от незнакомых людей, которые видят во мне только альфача, стриптизера, моя девушка Анна видит во мне душу. Наши отношения – итальянская семья. Если ссоримся, то вся улица гудит, но если миримся, тоже все знают ", – заявил актер.
По словам Суровцева, однажды во время такого примирения соседи вынуждены были обратиться в полицию.
"11 вечера. Я открываю – стоят полицейские: "Поступила жалоба, что у вас здесь порностудия". То есть соседи не поняли, как можно так часто и так громко", – рассказал Суровцев.
Артист сообщил, что ему пришлось показать полицейским квартиру, чтобы убедить в том, что там нет порностудии.
"У меня просто очень горячая жена", – заявил он.
Суровцев родился в 1982 году в Днепропетровске. Известен своими ролями в сериалах "След" и "Коп". Суровцев – трехкратный чемпион Украины по стриптизу, создатель театра стриптиза Strike Erotic Show, принимал участие в шестом сезоне шоу "Танцуют все" на СТБ (2013), исполнив на кастинге стриптиз.