"Крутой, классный, зажигательный". Чемпион Украины по стриптизу Суровцев показал обнаженный накачанный торс

Суровцев пожаловался, что этим летом у него было мало отдыха и много работы

На черно-белом снимке актер позирует с обнаженным торсом так, что хорошо видны его накачанный пресс и бицепсы.

"У одного меня лето прошло незаметно? Хотя, если подумать, оно было очень насыщенным. К сожалению, мало отдыха, но много роста, работы и движения вперед!" – подписал снимок Суровцев.

"Не у тебя одного. Просрали лето", – прокомментировала пост актера пользователь с ником lady.beatrise.

"Все фотки супер, не знаю, что тебе еще сказать. Крутой, классный, зажигательный", – написала sonik4527.

"Красавчик", – отреагировала на снимок olgakravzova.

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