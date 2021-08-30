"Крутой, классный, зажигательный". Чемпион Украины по стриптизу Суровцев показал обнаженный накачанный торс

На черно-белом снимке актер позирует с обнаженным торсом так, что хорошо видны его накачанный пресс и бицепсы.
"У одного меня лето прошло незаметно? Хотя, если подумать, оно было очень насыщенным. К сожалению, мало отдыха, но много роста, работы и движения вперед!" – подписал снимок Суровцев.
"Не у тебя одного. Просрали лето", – прокомментировала пост актера пользователь с ником lady.beatrise.
"Все фотки супер, не знаю, что тебе еще сказать. Крутой, классный, зажигательный", – написала sonik4527.
"Красавчик", – отреагировала на снимок olgakravzova.
View this post on Instagram
Суровцев родился в 1982 году в Днепропетровске. Он известен своими ролями в сериалах "След" и "Коп". Суровцев – трехкратный чемпион Украины по стриптизу, создатель театра стриптиза Strike Erotic Show, принимал участие в шестом сезоне шоу "Танцуют все" на СТБ (2013), исполнив на кастинге стриптиз.