"Хищник", "Мечтаю с вами встретиться". Чемпион Украины по стриптизу Суровцев опубликовал фото с вороном

"Фото с собакой было, фото с котом было… Теперь посмотрим, сколько лайков соберет ворон", – написал он.
На последней фотографии ворон попытался клюнуть в ухо актера.
"Сидел, сидел он, а потом решил, что ему очень нужны мои серьги. Давайте дадим имя этому хулигану!" – предложил Суровцев.
Среди вариантов, которые предложили подписчики, – Хищник, Блэк, Черный Крадун, Хватайка, Софрон.
"Алексей, боже, как я вас обожаю, уже мечтаю с вами встретиться", – написала sonik452.
Фото с вороном набрало более 1200 лайков.
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