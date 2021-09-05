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05 сентября, 2021
 
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"Хищник", "Мечтаю с вами встретиться". Чемпион Украины по стриптизу Суровцев опубликовал фото с вороном

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Суровцев предложил подписчикам придумать имя для ворона
Суровцев предложил подписчикам придумать имя для ворона
Фото: surovtsev.alexei / Instagram

Трехкратный чемпион Украины по стриптизу, актер и новый участник телепроекта "Танцы со звездами" на телеканале "1+1" Алексей Суровцев вечером 3 сентября разместил в Instagram свои фотографии с птицей.

"Фото с собакой было, фото с котом было… Теперь посмотрим, сколько лайков соберет ворон", – написал он.

На последней фотографии ворон попытался клюнуть в ухо актера.

"Сидел, сидел он, а потом решил, что ему очень нужны мои серьги. Давайте дадим имя этому хулигану!" – предложил Суровцев.

Среди вариантов, которые предложили подписчики, – Хищник, Блэк, Черный Крадун, Хватайка, Софрон.

"Алексей, боже, как я вас обожаю, уже мечтаю с вами встретиться", – написала sonik452.

Фото с вороном набрало более 1200 лайков.

Теги: Украина, актер, фото, Танцы со звездами, стриптиз, Алексей Суровцев
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