"Танцевал я точно не хуже всех". Покинувший "Танцы со звездами" стриптизер Суровцев заявил, что разочарован проектом

Суровцев о проекте "Танцы со звездами": Разочаровался, потому что представлял всю внутреннюю работу совсем иначе Фото: surovtsev.alexei / Instagram

"Шоу, в которое я хотел попасть, для меня закончилось, практически не начавшись. Расстроился? Скорее разочаровался, потому что представлял всю внутреннюю работу совсем иначе", – написал артист.

По мнению Суровцева, он танцевал не хуже других участников проекта.

"Согласен ли я с результатом? Танцевал я точно не хуже всех, почему такие оценки (жюри оценило танец Суровцева в 27 баллов, из-за чего он оказался на 10-м месте среди 12 участников. – "ГОРДОН") были у судей для нашей пары относительно других пар? Непонятно. В любом случае спасибо за этот маленький кусочек праздника! Я упал, чтобы встать и быть сильнее", – подытожил он.