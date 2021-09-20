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20 сентября, 2021
 
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Стриптизер Суровцев рассказал, как реагирует на сравнение с российским коллегой Тарзаном

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Суровцев о своем сходстве с Тарзаном: Меня это бесило очень страшно, потому что я действительно на него похож, так уж сложилось
Суровцев о своем сходстве с Тарзаном: Меня это бесило очень страшно, потому что я действительно на него похож, так уж сложилось
Фото: surovtsev.alexei / Instagram

Украинский актер, стриптизер и участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Алексей Суровцев признался, что его часто сравнивают с российским коллегой, стриптизером Тарзаном (Сергеем Глушко). Об этом он рассказал 20 сентября в эфире программы ЖВЛ на канале "1+1".

"К сожалению, часто [сравнивают]. Лет пять назад или 10 меня это бесило очень страшно, потому что я действительно на него похож, так уж сложилось", – заявил Суровцев.

Так выглядит 39-летний Суровцев.

А так – 51-летний Глушко.

По словам украинского стриптизера, Тарзан для него – не пример для подражания.

"Поэтому мне не льстит, что меня с ним сравнивают", – резюмировал Суровцев.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Суровцев родился в 1982 году в Днепропетровске. Известен своими ролями в сериалах "След" и "Коп". Суровцев – трехкратный чемпион Украины по стриптизу, создатель театра стриптиза Strike Erotic Show, принимал участие в шестом сезоне шоу "Танцуют все" на СТБ (2013), исполнив на кастинге стриптиз.

Суровцев состоит в отношениях с многократной чемпионкой международных соревнований по фитнес-бикини Анной Скворцовой.

Теги: Тарзан, Танцы со звездами, Сергей Глушко, стриптизер, Алексей Суровцев
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