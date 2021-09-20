  Стриптизер Суровцев рассказал, как реагирует на сравнение с российским коллегой Тарзаном

Суровцев о своем сходстве с Тарзаном: Меня это бесило очень страшно, потому что я действительно на него похож, так уж сложилось Фото: surovtsev.alexei / Instagram

"К сожалению, часто [сравнивают]. Лет пять назад или 10 меня это бесило очень страшно, потому что я действительно на него похож, так уж сложилось", – заявил Суровцев.

Так выглядит 39-летний Суровцев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Суровцев Алексеи * (@surovtsev.alexei)

А так – 51-летний Глушко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

По словам украинского стриптизера, Тарзан для него – не пример для подражания.

"Поэтому мне не льстит, что меня с ним сравнивают", – резюмировал Суровцев.

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Видео: ЖВЛ / YouTube