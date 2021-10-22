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22 октября, 2021
 
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Судья "Танцев со звездами" Чмерковский прилетел в Украину с женой-танцовщицей. Фото

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Чмерковский и Мургатройд вместе с 2012 года
Чмерковский и Мургатройд вместе с 2012 года
Фото: petamurgatroyd / Instagram

Проживающий в США украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Макс Чмерковский прилетел в Украину для участия в восьмом эфире этого проекта вместе с женой, австралийской танцовщицей Петой Мургатройд. Об этом он сообщил 22 октября в Instagram, разместив совместное фото из аэропорта.

"Лечу в Украину с женой", – написал он.

Супруга Чмерковского также поделилась в своем микроблоге снимками, которые были сделаны на борту самолета. 

"Попрощаться с сыном на пять дней было невероятно сложно, однако я рада, что мы сможем провести время вдвоем. Не могу дождаться, когда увижу мою суперзвезду в действии на проекте", – написала жена Чмерковского.

Контекст:

Чмерковский родился в 1980 году в Одессе. Танцами он начал заниматься с четырех лет. В 1994 году Чмерковский вместе с родителями эмигрировал в США.

Известность в Украине Чмерковский получил после участия в первом сезоне шоу "Холостяк" на СТБ (2011). С 2011 года по 2012-й он был ведущим шоу "Куб" на этом же канале.

С 2012 года Чмерковский состоит в отношениях с австралийским хореографом Петой Мургатройд. В январе 2017 года у пары родился сын.

Премьера нового сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1" состоялась 5 сентября. После семи эфиров в шоу осталось семь звездных участников: саблистка Ольга Харлан, певец Дмитрий Каднай, актеры Константин Войтенко и Артур Логай, певец Melovin, а также певицы Александра Зарицкая и Евгения Власова.

Кроме Чмерковского, выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и  приглашенный судья. Чмерковский впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Теги: США, дети, Максим Чмерковский, семья, Танцы со звездами
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