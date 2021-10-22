Судья "Танцев со звездами" Чмерковский прилетел в Украину с женой-танцовщицей. Фото

"Лечу в Украину с женой", – написал он.

Супруга Чмерковского также поделилась в своем микроблоге снимками, которые были сделаны на борту самолета.

"Попрощаться с сыном на пять дней было невероятно сложно, однако я рада, что мы сможем провести время вдвоем. Не могу дождаться, когда увижу мою суперзвезду в действии на проекте", – написала жена Чмерковского.

Контекст:

Чмерковский родился в 1980 году в Одессе. Танцами он начал заниматься с четырех лет. В 1994 году Чмерковский вместе с родителями эмигрировал в США.

Известность в Украине Чмерковский получил после участия в первом сезоне шоу "Холостяк" на СТБ (2011). С 2011 года по 2012-й он был ведущим шоу "Куб" на этом же канале.

С 2012 года Чмерковский состоит в отношениях с австралийским хореографом Петой Мургатройд. В январе 2017 года у пары родился сын.

Премьера нового сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1" состоялась 5 сентября. После семи эфиров в шоу осталось семь звездных участников: саблистка Ольга Харлан, певец Дмитрий Каднай, актеры Константин Войтенко и Артур Логай, певец Melovin, а также певицы Александра Зарицкая и Евгения Власова.

Кроме Чмерковского, выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и приглашенный судья. Чмерковский впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.