  "Это немножко чудо". Судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский рассказал, как ему едва не оторвало ногу

По словам Чмерковского, у него был настолько сложный перелом, что он едва не лишился правой ноги Фото: maksimc / Instagram

"Я считаю, то, что со мной произошло и как я из этого вылез, – это немножко чудо. Я себе чуть не оторвал ногу", – признался Чмерковский.

По словам хореографа, в 12 лет, когда он еще жил в Одессе, он настолько серьезно повредил ногу, что ему грозила ампутация.

"Я влетел в столб на санках, и мне чуть не оторвало ногу. Просто один раз выпал снег в 1992-м или 1993 году в Одессе. Очень много снега выпало. И 2 января мы пошли покататься на санках. И вот я докатался", – рассказал Чмерковский.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube