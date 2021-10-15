"Подошел мужчина, дал в морду". Чмерковский рассказал, как почувствовал себя знаменитым в Украине

По словам 41-летнего танцовщика, в 2011 году он снимался в шоу "Холостяк" на СТБ и пошел в ночной клуб.

"Ко мне подошла какая-то девушка, попросила фотографию. Я когда с ней стоял, подошел ее мужчина и дал мне в морду. И я понял: кому-то это [известность] нравится, кому-то – нет. Я живу очень частным образом, у меня свой круг общения, он очень большой, из-за этого я не ищу новых друзей", – признался Чмерковский.

Он добавил, что никогда не отказывает тем, кто хочет с ним сфотографироваться или взять автограф, но не терпит панибратского обращения.

"Очень часто через дорогу могут крикнуть: "Эй, ты, иди сюда! Как тебя там? Давай сфотографируемся!" Очень часто такое. Они или забывают имя, или не могут его выговорить. За эти много лет я понимаю, что люди очень часто неадекватно реагируют на то, что они увидели кого-то с телевидения", – заключил Чмерковский.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube