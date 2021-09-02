  Новый судья "Танцев со звездами" Чмерковский рассказал, есть ли у него фавориты на этом проекте

По словам Чмерковского, в США он принимал участие в 17 сезонах аналогичного проекта. Комментируя свое участие в украинском проекте, он отметил, что не знаком с участниками шоу.

"К сожалению, многих не знаю, но, мне кажется, это еще лучше. Я вхожу в состав судей, и у меня нет своих фаворитов. Я буду объективно судить. Для меня неважно, кто эта звезда. Мне главное, как они станцевали", – заверил он.

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Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube