  Новый судья "Танцев со звездами" Чмерковский рассказал, есть ли у него фавориты на этом проекте

По словам Чмерковского, в США он принимал участие в 17 сезонах аналогичного проекта. Комментируя свое участие в украинском проекте, он отметил, что не знаком с участниками шоу.
"К сожалению, многих не знаю, но, мне кажется, это еще лучше. Я вхожу в состав судей, и у меня нет своих фаворитов. Я буду объективно судить. Для меня неважно, кто эта звезда. Мне главное, как они станцевали", – заверил он.
Премьера нового сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1" состоится 5 сентября. Участие в проекте примут 14 украинских знаменитостей, среди которых семь вокалистов, пять актеров и два спортсмена в возрасте от 24 до 47 лет. Список участников шоу можно посмотреть здесь.
Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко.
Кроме Чмерковского, оценивать выступления участников шоу будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма. Чмерковский впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.