"В какой-то момент обнаружил себя на их заднем дворике". Чмерковский рассказал, как познакомился с Викторией и Дэвидом Бекхэмами

"Очень явно и хорошо помню [экс-участницу американской группы Spice Girls] Мел Би. Мы с ней танцевали, она была супер. Она до сих пор классная. Мы до сих пор поддерживаем отношения, но я никогда не представлял себе, что если мы станцевали, то теперь стали лучшими друзьями. Если мы встретимся, пообщаемся. У нас такие отношения. Помню, в начале ноября [2007 года] она пригласила меня... Тогда эти Spice Girls сошлись – они готовились к турне. И она мне говорит: "А что ты делаешь на День благодарения?" Обычно это обед, все с семьей. Я говорю: "Планов нет". Она говорит: "Ну приходи к нам", – рассказал Чмерковский.

По словам танцора, певица дала ему адрес семьи британского дизайнера Виктории Бекхэм и ее мужа, футболиста Дэвида Бекхэма.

"И вот я приехал по адресу. Это действительно дом Бекхэмов, все Spice Girls там, и я в какой-то момент обнаружил себя на их заднем дворике – играл с каким-то мальчиком маленьким. Потом сам Дэвид вышел, мы общались. И вот мы с Бекхэмом кидали мячик друг другу", – рассказал Чмерковский.

Он подчеркнул, что не стал просить автограф ни у артисток из Spice Girls, ни у футболиста.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube