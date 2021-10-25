  "Несправедливо, тупой слив!" Шоу "Танцы со звездами" покинула певица Евгения Власова

Они оказались в так называемой зоне риска, поскольку телезрители отдали им меньше всего голосов. В этой же зоне риска к концу эфира оказалась и еще одна пара – актер Артур Логай с танцовщицей Анной Карелиной.
По условиям шоу, две пары, набравшие меньше всего голосов зрителей, исполняют "танец жизни", по итогам которого уже судьи проекта решают, кто продолжит участие в "Танцах со звездами". Все трое судей – хореограф Влад Яма, балерина Катерина Кухар и американский танцовщик Максим Чмерковский – отдали свои голоса за пару Логай – Карелина.
"Батл показал кто, как танцует и кто чему научился за эти недели. Все честно и справедливо..." – написал в комментариях под видео на YouTube пользователь с ником эм лар.
"Тот случай, когда о-о-очень четко видно, кто сильнее", – считает Диана Филатова.
"Несправедливо Женю выгнали, тупой слив!" – возмутился Maksikkkkkkk.
Изначально в шоу принимало участие 14 пар, но после восьми эфиров их осталось шесть. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.
Ранее шоу покинули фронтмен украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) с танцовщицей Екатериной Тришиной, актер и стриптизер Алексей Суровцев, который выступал на паркете с Марией Колосовой, актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсон, комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская, а также певица Lida Lee и танцовщик Алексей Базела. На седьмом эфире из проекта ушли сразу две пары – олимпийский призер, каратист Станислав Горуна с танцовщицей Даниэлой Преап и певица Джамала с танцором Антоном Нестеренко.
Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.
Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта приглашена хореограф Елена Коляденко.