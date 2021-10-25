  "Несправедливо, тупой слив!" Шоу "Танцы со звездами" покинула певица Евгения Власова

Они оказались в так называемой зоне риска, поскольку телезрители отдали им меньше всего голосов. В этой же зоне риска к концу эфира оказалась и еще одна пара – актер Артур Логай с танцовщицей Анной Карелиной.

По условиям шоу, две пары, набравшие меньше всего голосов зрителей, исполняют "танец жизни", по итогам которого уже судьи проекта решают, кто продолжит участие в "Танцах со звездами". Все трое судей – хореограф Влад Яма, балерина Катерина Кухар и американский танцовщик Максим Чмерковский – отдали свои голоса за пару Логай – Карелина.

"Батл показал кто, как танцует и кто чему научился за эти недели. Все честно и справедливо..." – написал в комментариях под видео на YouTube пользователь с ником эм лар.

"Тот случай, когда о-о-очень четко видно, кто сильнее", – считает Диана Филатова.

"Несправедливо Женю выгнали, тупой слив!" – возмутился Maksikkkkkkk.

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