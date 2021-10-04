  "Добросовестный, не скандальный – такие не интересны для шоу". "Танцы со звездами" после пятого эфира покинул Фагот

Он выступал на паркете в паре с хореографом Екатериной Тришиной, исполнив медленный вальс под песню из фильма украинского и армянского режиссера Сергея Параджанова "Тени забытых предков".

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Видео: Танці з зірками / YouTube

Судьи проекта оценили выступление пары на 26 баллов, после чего Фагот и Тришина оказались в зоне риска вместе с украинской певицей Евгенией Власовой, которая выступает в паре с танцором Максом Леоновым. Их выступления жюри оценили на 25 баллов. По итогам зрительского голосования Фагот и Тришина выбыли из проекта.

"Сдержанный, приятный, добросовестный, не скандальный – такие не интересны для шоу, к сожалению", – прокомментировали вылет певца пользователи сети.

"Ого, это случилось. Первый заслуженный вылет", – отреагировали зрители проекта результаты пятого эфира.