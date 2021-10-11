Бульвар Шоубиз
 
11 октября, 2021
 
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"Вам самим не противно?" Шоу "Танцы со звездами" покинула пятая пара

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По итогам шестого эфира за певицу Lida Lee и танцовщика Алексея Базела проголосовали меньше всего зрителей
По итогам шестого эфира за певицу Lida Lee и танцовщика Алексея Базела проголосовали меньше всего зрителей
Фото: tanci1plus1 / Instagram

Вечером 10 октября на телеканале "1+1" прошел шестой эфир развлекательного шоу "Танцы со звездами", по итогам которого проект покинула пятая пара – певица Lida Lee и танцовщик Алексей Базела. По словам ведущего шоу Юрия Горбунова, за них проголосовали меньше всего зрителей.

В начале эфира было объявлено, что проект на этот раз покинут сразу две пары. После исполнения номера и голосования судей в зоне риска, помимо Lida Lee и ее партнера по паркету, оказались саблистка Ольга Харлан с хореографом Дмитрием Дикусаром и певица Александра Зарицкая с танцовщиком Юрием Мешковым.

Кто должен был стать второй парой, которая вслед за Lida Lee покинула бы шоу, должны были решить судьи проекта. Однако они проголосовали поровну: двое судей за пару Харлан – Дикусар и двое – за пару Зарицкая – Мешков. Организаторы решили до следующего эфира оставить обе пары.

Часть зрителей шоу остались недовольны результатами шестого эфира. На официальном YouTube-канале проекта они активно комментировали выбывание пары Lida Lee – Базела.

"Немедленно верните Lida Lee! Это несправедливо и неправильно, она прекрасно танцевала!" – написала Ludmila Kr.

"Правильно сказано: деревянные останутся", – прокомментировала Наталия Коломиец.

"Вам самим не противно, что те, кто не умеют танцевать, идут к финалу и занимают чужое место, а тот, кто более достоин – покидает шоу? Одно из худших шоу на телевидении!" – возмутилась Lera Koshma.

Контекст:

Премьера нового сезона "Танцев со звездами" состоялась 5 сентября. Изначально в шоу принимало участие 14 пар. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

Ранее, до Lida Lee и Базела, шоу покинули фронтмен украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) с танцовщицей Екатериной Тришиной, актер и стриптизер Алексей Суровцев, который выступал на паркете с Марией Колосовой, актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсон, комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская. Сейчас в проекте осталось девять пар. 

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.

Теги: 1+1, шоу, танцы, певица, Танцы со звездами, Lida Lee
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