"Вам самим не противно?" Шоу "Танцы со звездами" покинула пятая пара

По итогам шестого эфира за певицу Lida Lee и танцовщика Алексея Базела проголосовали меньше всего зрителей Фото: tanci1plus1 / Instagram

В начале эфира было объявлено, что проект на этот раз покинут сразу две пары. После исполнения номера и голосования судей в зоне риска, помимо Lida Lee и ее партнера по паркету, оказались саблистка Ольга Харлан с хореографом Дмитрием Дикусаром и певица Александра Зарицкая с танцовщиком Юрием Мешковым.

Кто должен был стать второй парой, которая вслед за Lida Lee покинула бы шоу, должны были решить судьи проекта. Однако они проголосовали поровну: двое судей за пару Харлан – Дикусар и двое – за пару Зарицкая – Мешков. Организаторы решили до следующего эфира оставить обе пары.

Часть зрителей шоу остались недовольны результатами шестого эфира. На официальном YouTube-канале проекта они активно комментировали выбывание пары Lida Lee – Базела.

"Немедленно верните Lida Lee! Это несправедливо и неправильно, она прекрасно танцевала!" – написала Ludmila Kr.

"Правильно сказано: деревянные останутся", – прокомментировала Наталия Коломиец.

"Вам самим не противно, что те, кто не умеют танцевать, идут к финалу и занимают чужое место, а тот, кто более достоин – покидает шоу? Одно из худших шоу на телевидении!" – возмутилась Lera Koshma.