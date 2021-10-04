Покинувший "Танцы со звездами" Фагот: Сброшены 12 лишних килограммов. Чувствую себя прекрасно

"Это было прекрасное путешествие длиной в пять недель, изучены новые пять танцев и сброшены 12 лишних килограммов. Чувствую себя прекрасно. Прекрасно и красиво провели время и подарили себе и зрителям праздник", – написал музыкант.

Контекст:

Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. Изначально в шоу принимало участие 14 пар. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

Кроме Фагота, который танцевал в паре с украинским хореографом Екатериной Тришиной, ранее шоу покинули украинский актер и стриптизер Алексей Суровцев, выступавший в паре с танцовщицей Марией Колосовой, комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская, актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсон. Сейчас в проекте осталось 10 пар.

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.