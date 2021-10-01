"Горячее фото". Фагот позировал с Навроцкой, схватив ее за ягодицы

Фагот о Навроцкой (справа): Пока я овладеваю новыми движениями на паркете, моя королева продолжает создавать новые миры Фото: fahot / Instagram

Пара позирует в кадре в объятиях друг друга, при этом Фагот одной рукой сжимает Навроцкую за ягодицы.

"Пока я овладеваю новыми движениями на паркете, моя королева продолжает создавать новые миры, потому что первой книги ей маловато. Ну и с Днем музыки", – подписал он снимок.

"Горячее фото", – оценили снимок фолловеры.

"Поймал за яворинку", – написали подписчики.

View this post on Instagram Публикация от Oleg My (@fahot)