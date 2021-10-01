"Горячее фото". Фагот позировал с Навроцкой, схватив ее за ягодицы

Пара позирует в кадре в объятиях друг друга, при этом Фагот одной рукой сжимает Навроцкую за ягодицы.
"Пока я овладеваю новыми движениями на паркете, моя королева продолжает создавать новые миры, потому что первой книги ей маловато. Ну и с Днем музыки", – подписал он снимок.
"Горячее фото", – оценили снимок фолловеры.
"Поймал за яворинку", – написали подписчики.
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С 2010 года Фагот живет в гражданском браке с Навроцкой. Детей у них нет. У Фагота есть сын Никита (2010), матерью которого является журналистка Анастасия Будкина. Пара рассталась до рождения ребенка.