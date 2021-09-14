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14 сентября, 2021
 
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"Люблю тебя, мой герой". Навроцкая призвала голосовать за ее возлюбленного в "Танцах со звездами"

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"Ты был на грани вылета только потому, что твои фанаты не смотрят телек", написала Ольга Навроцкая
"Ты был на грани вылета только потому, что твои фанаты не смотрят телек", – написала Ольга Навроцкая
Фото: navro / Instagram

Украинский стилист и дизайнер Ольга Навроцкая призвала своих друзей, подписчиков и всех пользователей соцсети поддержать ее возлюбленного – фронтмена группы ТНМК Фагота (Олега Михайлюту) – в проекте "Танцы со звездами" на телеканале "1+1". Свой призыв она опубликовала в Instagram 14 сентября.

Навроцкая подчеркнула, что понимает, почему многие поклонники музыканта давно не смотрят телевизор, но отметила, что любому артисту важно "светится, потому что телек рулит".

"Как бы нам, людям которые типа "выше этого", ни хотелось думать обратное. И вот мой альтернативщик пошел танцевать. […] И я хочу сказать всем моим друзьям, друзьям друзей и подписчикам: если вы любите исполнителя, уважаете его творчество и не смотрите телек, вы в любом случае просто обязаны поддержать его. Даже как бы назло аудитории телевизора", – написала 47-летняя Навроцкая.

Она также публично призналась в чувствах к Фаготу.

"Люблю тебя, мой герой, и бесконечно восхищаюсь твоей смелостью. Я бы никогда не смогла выучить эти движения и станцевать на глазах миллионов зрителей, которые знают только тех, кого видят в телевизоре. Ты был на грани вылета только потому, что твои друзья и фанаты давно его не смотрят, но это не значит, что мы не можем за тебя проголосовать", – подытожила Навроцкая.

Контекст:

С 2010 года Фагот живет в гражданском браке с Навроцкой. Детей у них нет. У Фагота есть сын Никита (2010), матерью которого является журналистка Анастасия Будкина. Пара рассталась до рождения ребенка.

Премьера нового сезона "Танцев со звездами" состоялась 5 сентября. В воскресенье 12 сентября прошел второй эфир, после которого шоу покинула первая танцевальная пара – комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская. Сейчас в проекте осталось 13 пар. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь. Фагот танцует в паре с Екатериной Тришиной.

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативный продюсер проекта – хореограф Елена Коляденко.

Теги: фанаты, Олег Михайлюта Фагот, шоу, танцы, ТНМК, Танцы со звездами, хореограф, дизайнер, Фагот, Ольга Навроцкая
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