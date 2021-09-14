"Люблю тебя, мой герой". Навроцкая призвала голосовать за ее возлюбленного в "Танцах со звездами"

"Ты был на грани вылета только потому, что твои фанаты не смотрят телек", – написала Ольга Навроцкая Фото: navro / Instagram

Навроцкая подчеркнула, что понимает, почему многие поклонники музыканта давно не смотрят телевизор, но отметила, что любому артисту важно "светится, потому что телек рулит".

"Как бы нам, людям которые типа "выше этого", ни хотелось думать обратное. И вот мой альтернативщик пошел танцевать. […] И я хочу сказать всем моим друзьям, друзьям друзей и подписчикам: если вы любите исполнителя, уважаете его творчество и не смотрите телек, вы в любом случае просто обязаны поддержать его. Даже как бы назло аудитории телевизора", – написала 47-летняя Навроцкая.

Она также публично призналась в чувствах к Фаготу.

"Люблю тебя, мой герой, и бесконечно восхищаюсь твоей смелостью. Я бы никогда не смогла выучить эти движения и станцевать на глазах миллионов зрителей, которые знают только тех, кого видят в телевизоре. Ты был на грани вылета только потому, что твои друзья и фанаты давно его не смотрят, но это не значит, что мы не можем за тебя проголосовать", – подытожила Навроцкая.