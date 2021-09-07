"Красиво, нежно, сексуально". Возлюбленная Фагота выложила в сеть фото топлес

Навроцкая позирует в кадре в черных плавках, повернувшись к объективу боком. Грудь писательница прикрывает мехом.
"Почему-то никогда не выкладывала эту фотографию в ленте", – призналась Навроцкая.
"Роскошная", – оценили образ Навроцкой в сети.
"Красиво, нежно, сексуально", – прокомментировали фото подписчики.
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Навроцкая начинала карьеру как стилист украинской певицы Ирины Билык, а также сотрудничала с украинскими глянцевыми изданиями.
В 2005 году Навроцкая открыла студию дизайнерской одежды, в 2007-м зарегистрировала торговую марку Navro. Первый показ собственной коллекции состоялся спустя четыре года. С 2016 года одежда под брендом Navro стала продаваться и за рубежом. Сейчас Навроцкая пишет книги. В этом году она выпустила роман "Життя після смерті Маші звичайної".
Навроцкая с 2010 года живет в гражданском браке с Михайлютой. Детей у пары нет. У Фагота есть сын Никита (2010), матерью которого является журналистка Анастасия Будкина. Пара рассталась до рождения ребенка.