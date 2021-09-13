  "У меня так было с моей бывшей женой и я не хочу это повторять". Фагот назвал причину, из-за которой не делает предложение Навроцкой

По словам Михайлюты, у него и сейчас сносит крышу от Навроцкой, но он не делал ей предложение зарегистрировать отношения.
"Предложение может все испортить. У меня так было с моей бывшей женой и я не хочу это повторять. Тут главное, что все работает. Отношения работают – ничего не трогай", – заявил артист.
С 2010 года Фагот живет в гражданском браке с Навроцкой. Детей у пары нет. У Фагота есть сын Никита (2010), матерью которого является журналистка Анастасия Будкина. Пара рассталась до рождения ребенка.