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20 сентября, 2021
 
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"Мы пытались, но…" Фагот объяснил, почему у них с возлюбленной Ольгой Навроцкой нет детей

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Олег "Фагот" Михайлюта и Ольга Навроцкая вместе с 2010 года
Олег "Фагот" Михайлюта и Ольга Навроцкая вместе с 2010 года
Фото: fahot / Instagram

Участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1", фронтмен украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) 19 сентября, во время третьего эфира проекта, признался, что очень хочет во второй раз стать отцом.

По словам 47-летнего артиста, рождение сына Никиты навсегда изменило его жизнь.

"Год, который изменил мою жизнь, это 100-процентно тот год, когда родился сын. Все в голове немного изменилось. Я присутствовал на родах, я перерезал пуповину. Я его увидел раньше мамы", – рассказал Фагот.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что они с мамой Никиты расстались, он поддерживает сына финансово. "Ну а как иначе?" – удивился певец.

Михайлюта добавил, что они с возлюбленной – украинским стилистом и дизайнером Ольгой Навроцкой – пытались стать родителями, но пока не получилось.

"Мне хочется еще детей, это прикольно. С Олей мы пытались, но… Не случилось. Есть просто банальные нюансы по женскому здоровью", – рассказал исполнитель.

Контекст:

Последние 11 лет Фагот живет в гражданском браке с Навроцкой. Сын Никита родился у певца в 2010 году, мама мальчика – журналистка Анастасия Будкина. Пара рассталась до рождения ребенка.

Теги: дети, Олег Михайлюта Фагот, семья, ТНМК, певец, Танцы со звездами, Фагот, родители, Ольга Навроцкая
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