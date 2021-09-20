"Мы пытались, но…" Фагот объяснил, почему у них с возлюбленной Ольгой Навроцкой нет детей

Олег "Фагот" Михайлюта и Ольга Навроцкая вместе с 2010 года Фото: fahot / Instagram

По словам 47-летнего артиста, рождение сына Никиты навсегда изменило его жизнь.

"Год, который изменил мою жизнь, это 100-процентно тот год, когда родился сын. Все в голове немного изменилось. Я присутствовал на родах, я перерезал пуповину. Я его увидел раньше мамы", – рассказал Фагот.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что они с мамой Никиты расстались, он поддерживает сына финансово. "Ну а как иначе?" – удивился певец.

Михайлюта добавил, что они с возлюбленной – украинским стилистом и дизайнером Ольгой Навроцкой – пытались стать родителями, но пока не получилось.

"Мне хочется еще детей, это прикольно. С Олей мы пытались, но… Не случилось. Есть просто банальные нюансы по женскому здоровью", – рассказал исполнитель.