  "Один раз выиграть "Танцы со звездами", а потом считать, что она танцует лучше кого-то". Партнерша Melovin ответила Гвоздевой на критику

Melovin выступает на паркете в паре с Русиной Фото: melovin_official / Instagram

Оценивая выступление пары на паркете, приглашенный судья шоу, украинский хореограф и победительница этого проекта 2018 года Илона Гвоздева заявила, что слабым звеном в этой паре является недостаточно универсальная партнерша.

"Это видно невооруженным глазом. Желаю вам тренироваться и доказывать нам обратное", – заявила Гвоздева.

ВИДЕО

Видео: Танці з зірками / YouTube

Melovin, комментируя заявление Гвоздевой после эфира, поинтересовался, кто это такая.

"Мы таких не знаем", – заявил артист.

Его партнерша отметила, что они с певцом слушают мнение авторитетов.

"Слава богу, мы слушаем авторитетов. Поэтому с удовольствием послушаем Влада Яму, Максима Чмерковского. Один раз выиграть "Танцы со звездами", а потом считать, что она танцует лучше кого-то – я считаю, это не совсем..." – заявила Русина.

ВИДЕО