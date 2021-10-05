Бульвар Шоубиз
 
05 октября, 2021
 
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"Один раз выиграть "Танцы со звездами", а потом считать, что она танцует лучше кого-то". Партнерша Melovin ответила Гвоздевой на критику

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Melovin выступает на паркете в паре с Русиной
Melovin выступает на паркете в паре с Русиной
Фото: melovin_official / Instagram

Украинский певец Melovin 3 октября во время пятого эфира шоу "Танцы со звездами" на "1+1" исполнил вместе со своей партнершей Лизой Русиной медленный фокстрот.

Оценивая выступление пары на паркете, приглашенный судья шоу, украинский хореограф и победительница этого проекта 2018 года Илона Гвоздева заявила, что слабым звеном в этой паре является недостаточно универсальная партнерша.

"Это видно невооруженным глазом. Желаю вам тренироваться и доказывать нам обратное", – заявила Гвоздева.

ВИДЕО
Видео: Танці з зірками / YouTube

Melovin, комментируя заявление Гвоздевой после эфира, поинтересовался, кто это такая.

"Мы таких не знаем", – заявил артист.

Его партнерша отметила, что они с певцом слушают мнение авторитетов.

"Слава богу, мы слушаем авторитетов. Поэтому с удовольствием послушаем Влада Яму, Максима Чмерковского. Один раз выиграть "Танцы со звездами", а потом считать, что она танцует лучше кого-то – я считаю, это не совсем..." – заявила Русина.

ВИДЕО
Видео: Танці з зірками / YouTube
Контекст:

Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. Изначально в шоу принимало участие 14 пар. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

По итогам первых пяти эфиров шоу покинули участник украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта), который танцевал в паре с украинским хореографом Екатериной Тришиной, украинский актер и стриптизер Алексей Суровцев, выступавший в паре с танцовщицей Марией Колосовой, комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская, актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсон. Сейчас в проекте осталось 10 пар. 

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.

Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". В 2017 году она была партнершей ведущего Юрия Ткача, а в 2018-м в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным стала победительницей проекта. В 2019 году Гвоздева танцевала на паркете шоу вместе с Остапчуком.

Осенью 2020 года Гвоздева принимала участие в проекте на последних месяцах беременности в паре с ведущим Дмитрием Танковичем. 26 июля 2021 года Гвоздева заявила, что завершает танцевальную карьеру на этом проекте. "Пришло время идти дальше, открывать теперь новую себя, выходить за рамки танцовщицы и искать себя", – объяснила она свое решение.

Теги: скандал, Танцы со звездами, Melovin, Илона Гвоздева
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