  "Когда Илона это говорила, все судьи были шокированы". Участник "Танцев со звездами" Войтенко возмутился судейством Гвоздевой

"Я сегодня увидела очень много танцев – к сожалению, кроме квикстепа. Мне было квикстепа почему-то маловато и он был не настолько динамичным, каким должен быть", – заявила Гвоздева.
После завершения эфира Войтенко прокомментировал заявление Гвоздевой.
"Я очень доволен комментариями наших постоянных судьей и очень, очень недоволен комментарием Гвоздевой, потому что он неадекватный. Тем более что мы пересматривали их номер с Ласточкиным, когда они танцевали тоже квикстеп – очень медленный квикстеп. То есть если ты говоришь, что у вас медленный квикстеп, надо или показывать, или танцевать так. И когда Илона это говорила, все судьи были шокированы. Зачем такое делать и еще оценку такую ставить?!" – заявил артист.
Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. Изначально в шоу принимало участие 14 пар. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.
По итогам первых пяти эфиров шоу покинули участник украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта), который танцевал в паре с украинским хореографом Екатериной Тришиной, украинский актер и стриптизер Алексей Суровцев, выступавший в паре с танцовщицей Марией Колосовой, комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская, актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсон. Сейчас в проекте осталось 10 пар.
Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.
Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.