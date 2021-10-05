  "Когда Илона это говорила, все судьи были шокированы". Участник "Танцев со звездами" Войтенко возмутился судейством Гвоздевой

"Я сегодня увидела очень много танцев – к сожалению, кроме квикстепа. Мне было квикстепа почему-то маловато и он был не настолько динамичным, каким должен быть", – заявила Гвоздева.

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Видео: Танці з зірками / YouTube

После завершения эфира Войтенко прокомментировал заявление Гвоздевой.

"Я очень доволен комментариями наших постоянных судьей и очень, очень недоволен комментарием Гвоздевой, потому что он неадекватный. Тем более что мы пересматривали их номер с Ласточкиным, когда они танцевали тоже квикстеп – очень медленный квикстеп. То есть если ты говоришь, что у вас медленный квикстеп, надо или показывать, или танцевать так. И когда Илона это говорила, все судьи были шокированы. Зачем такое делать и еще оценку такую ставить?!" – заявил артист.

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