Участник "Танцев со звездами" Войтенко: Я люблю жену, но любовь не бывает идеальной

Войтенко во время второго эфира "Танцев со звездами" заявил, что проект стал причиной его разногласий с женой Фото: kostiantynvoitenko / Instagram

"Я люблю свою жену. Я безумно люблю нашу семью. Я люблю, но любовь не бывает идеальной. Думаю, в отношениях бывают трудные периоды. У кого-то они вызваны ревностью, у кого-то – чувством недореализованности, у кого-то – недооцененности. Причин масса, как и ситуаций! Сдаться в такие моменты проще всего. Проще всего развернуться, забить и плыть по течению небытия. Намного сложнее работать над собой, своими ошибками, анализировать, научиться не просто слушать, а слышать свою вторую половинку и быть услышанным, прорабатывать все обиды и проживать все моменты вместе", – написал Войтенко.

Свой пост он опубликовал спустя два дня после того, как 12 сентября 2021 года во время второго эфира "Танцев со звездами" публично признался, что у них в семье есть проблемы, а его участие в проекте стало причиной еще одной ссоры с женой.

По словам артиста, они вместе с супругой вместе проходили кастинг, организованный продюсерами "Танцев со звездами": он – как звезда, а его жена – как хореограф. Но взяли в проект только его. Артист завил, что после этого супруга пожелала ему успехов таким тоном, что ему стало неприятно.

"Я ощущаю, что это не пожелание успеха и точно не о любви", – признался в эфире шоу актер. Резюмируя, Войтенко сообщил, что после этого случая им с женой понадобилась помощь психолога.

Валентина Войтенко отреагировала на слова мужа спустя сутки, заявив в своем микроблоге в Instagram, что публичное обсуждение отношений с мужем является для нее запретной темой. Она призналась, что сюжет, в котором ее муж лично говорит о проблемах в семье, причинил ей боль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Константин Вои * тенко (@kostiantynvoitenko)