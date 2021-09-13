  Жена участника "Танцев со звездами" поссорилась с ним из-за того, что ее не взяли в проект

По словам артиста, это стало причиной ссоры в семье.
"Меня пригласили как звезду, а Валя решила пойти на кастинг танцоров. Меня взяли в проект, Валю – не взяли", – рассказал актер.
По словам Войтенко, после этого жена "пожелала ему успехов".
"Я ощущаю, что это не пожелание успеха и точно не о любви, и мне это было неприятно", – признался актер.
По словам Войтенко, после этого они с женой обратились за помощью к психологу.
Войтенко родился в 1988 году в Днепропетровске. В 2011 году окончил Киевский государственный театральный институт имени Карпенко-Карого. В 2010 году начал сниматься в кино, а с 2012 года служит в Киевском новом драматическом театре на Печерске.
В 2015 году Войтенко женился на Валентине Марининой. В конце 2016-го у них родилась дочь Эмилия.