  Жена участника "Танцев со звездами" поссорилась с ним из-за того, что ее не взяли в проект

По словам артиста, это стало причиной ссоры в семье.

"Меня пригласили как звезду, а Валя решила пойти на кастинг танцоров. Меня взяли в проект, Валю – не взяли", – рассказал актер.

По словам Войтенко, после этого жена "пожелала ему успехов".

"Я ощущаю, что это не пожелание успеха и точно не о любви, и мне это было неприятно", – признался актер.

По словам Войтенко, после этого они с женой обратились за помощью к психологу.

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Видео: Танці з зірками / YouTube