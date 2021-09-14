Бульвар Шоубиз
 
14 сентября, 2021
 
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Жена участника "Танцев со звездами" отреагировала на его заявление о проблемах в семье из-за ее неучастия в этом шоу

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Констатин Войтенко публично заявил, что его участие в проекте стало причиной разногласий с супругой Валентиной Войтенко. По словам жены для нее неприемлемо обсуждать супружеские отношения публично
Констатин Войтенко публично заявил, что его участие в проекте стало причиной разногласий с супругой Валентиной Войтенко. По словам жены – для нее неприемлемо обсуждать супружеские отношения публично
Фото: valentina_voitenko / Instagram

Супруга украинского актера, участника шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Константина Войтенко хореограф Валентина Войтенко 13 сентября отреагировала в Instagram Stories на заявление мужа, прозвучавшее во втором эфире проекта, что ее неучастие в танцевальном шоу стало причиной возникновения конфликта между ними.

По словам Константина Войтенко, они вместе с женой проходили кастинг, организованный продюсерами "Танцев со звездами", – он как звезда, а его супруга как хореограф, но взяли на проект только его. Артист завил, что после этого жена пожелала ему успехов таким тоном, что ему стало неприятно.

"Я ощущаю, что это не пожелание успеха и точно не о любви", – признался в эфире шоу актер. Резюмируя, Войтенко сообщил, что после того случая им с женой понадобилась помощь психолога. 

Супруга Войтенко во время второго эфира находилась на отдыхе в Греции вместе с дочерью и матерью. После выступления мужа на паркете Валентина Войтенко вместе с дочерью появились в эфире по видеосвязи и пожелали ему перейти на следующий этап проекта. 

Свой комментарий на заявление мужа о существовании между ними разногласий из-за шоу Валентина Войтенко озвучила н следующий день после скандального эфира.

"Отвечу на тему сюжета "Танцев со звездами", – написала она.

Фото: valentina_voitenko / Instagram
Скриншот: valentina_voitenko / Instagram

"Я понимала, что могут быть задеты личные моменты в контексте шоу", – заявила хореограф.

Скриншот: valentina_voitenko / Instagram
Скриншот: valentina_voitenko / Instagram

"Мои отношения с Костей – это табу в плане публичных обсуждений для меня. Мы не только пара, мы семья, в которой растет [дочь] Эмили", – продолжила она.

Скриншот: valentina_voitenko / Instagram
Скриншот: valentina_voitenko / Instagram

"В остальном вы имеете полное право формировать свое мнение и фантазировать. Мне же было больно и неприятно слышать некоторые части этого сюжета и подводку к нему", – резюмировала жена Войтенко.

Скриншот: valentina_voitenko / Instagram
Скриншот: valentina_voitenko / Instagram

Контекст:

Константин и Валентина Войтенко поженились в 2015 году. В конце 2016-го у них родилась дочь Эмилия.

По итогам второго эфира "Танцев со звездами" Константин Войтенко вместе со своей партнершей по проекту Рокосляной Маланчук перешли в следующий тур – шоу покинули капитан юмористической молдавской команды "Стояновка", принимающей участие в шоу "Лига смеха" на "1+1", Иван Люленов с партнершей, хореографом Яной Цибульской.

Теги: скандал, семья, Константин Войтенко, Танцы со звездами
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