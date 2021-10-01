Бульвар Шоубиз
 
01 октября, 2021
 
Новости

"Человек хочет, чтобы о нем поговорили". Гендиректор M1 ответил на обвинения Melovin

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Melovin заявил, что на М1 не хотят показывать его новый клип
Melovin заявил, что на М1 не хотят показывать его новый клип
Фото: MÉLOVIN / Facebook

Генеральный директор украинского музыкального канала M1 Сергей Перцев 1 октября прокомментировал "Обозревателю" обвинения в предвзятом отношении, озвученные 30 сентября украинским артистом Melovin в адрес телеканала.

Певец заявил, что руководство телеканала отказалось от показа его нового клипа. Melovin считает, что это подчеркивает предвзятое отношение руководства канала к нему лично, и напомнил, что ранее этот телеканал не показал во время трансляции его выступления на фестивале Atlas Weekend фрагмент с каминг-аутом.

На M1 тогда сообщили, что не показали каминг-аут артиста, так как не были предупреждены и не могли изменить сетку вещания. Спустя почти три месяца певец заявил, что на самом деле организаторы были об этом предупреждены.

Комментируя заявления Melovin, Перцев назвал его слова "дикой историей", отметив, что артист не обращался к нему лично с претензиями по поводу отказа показывать его клип в эфире канала.

"Даже не знаю, как это комментировать. Как по мне, это просто какие-то крики непонятно о чем. Если он хочет в чем-то разобраться, то, может, ему нужно разобраться, а не приходить в непонятном состоянии на фестиваль и говорить, что он там всем что-то рассказывал", – заявил гендиректор канала.

Перцев считает, что Melovin, озвучив обвинения в адрес канала, хочет, чтобы о нем поговорили.

"Все зашито в таймлайн. Такого не было. Тут нечего комментировать. Просто человек написал злобный пост. Мы зададим вопрос его промослужбе, что это за пост и почему это так произошло, но пока для меня это очередной метод пиара. Человек хочет, чтобы о нем поговорили", – резюмировал Перцев.

Контекст:

Melovin (настоящее имя артиста – Константин Бочаров) родился в 1997 году в Одессе. В 2017 году певец стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия), заняв 17-е место.

Теги: скандал, певец, Melovin
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Клопотенко: В школьном меню теперь будут минестроне, лобио, фритата, шпундра, верещака и гамула
Клопотенко: В школьном меню теперь будут минестроне, лобио, фритата, шпундра, верещака и гамула
Елена ПОСКАННАЯ
  "Ближайшее окружение называло Путина "наш мальчик". Главные цитаты из интервью бывшего друга Путина, миллиардера Пугачева Гордону
  "Ближайшее окружение называло Путина "наш мальчик". Главные цитаты из интервью бывшего друга Путина, миллиардера Пугачева Гордону
Дмитрий ГОРДОН
  Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Полный текст интервью
  Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Полный текст интервью
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Очень красиво и аутентично". Проживающая в Германии жена киевского мэра Кличко снялась в белом платье с венком на голове
"Очень красиво и аутентично". Проживающая в Германии жена киевского мэра Кличко снялась в белом платье с венком на голове
"Человек хочет, чтобы о нем поговорили". Гендиректор M1 ответил на обвинения Melovin
"Человек хочет, чтобы о нем поговорили". Гендиректор M1 ответил на обвинения Melovin
Жена Кошевого похвасталась растяжкой
Жена Кошевого похвасталась растяжкой
  "Хвилі". Kalush и Jerry Heil записали совместный трек и презентовали видео
  "Хвилі". Kalush и Jerry Heil записали совместный трек и презентовали видео
Букингемский дворец обнародовал имя новорожденной дочери принцессы Беатрис
Букингемский дворец обнародовал имя новорожденной дочери принцессы Беатрис
"Мегашикарная грудь". Астафьева снялась топлес
"Мегашикарная грудь". Астафьева снялась топлес
"Кухар... Наверное, быть злым судьей – ее роль". Покинувший шоу "Танцы со звездами" Суровцев высказался о судьях
"Кухар... Наверное, быть злым судьей – ее роль". Покинувший шоу "Танцы со звездами" Суровцев высказался о судьях
  Леди Гага записала джазовый альбом с 95-летним Тони Беннеттом
  Леди Гага записала джазовый альбом с 95-летним Тони Беннеттом
"Горячее фото". Фагот позировал с Навроцкой, схватив ее за ягодицы
"Горячее фото". Фагот позировал с Навроцкой, схватив ее за ягодицы
  Джоли появилась на церемонии вручения премии Power of Women вместе с дочерью Захарой
  Джоли появилась на церемонии вручения премии Power of Women вместе с дочерью Захарой
"Эталон красоты", "Огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли позировала с оголенным торсом
"Эталон красоты", "Огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли позировала с оголенным торсом
"Попа еще красивее стала", "Не могу налюбоваться вами". Бех-Романчук показала фигуру в бикини
"Попа еще красивее стала", "Не могу налюбоваться вами". Бех-Романчук показала фигуру в бикини
"Едят даже те, кто тыкву терпеть не может". Эксперт рассказал, как приготовить "божественный" суп из тыквы
"Едят даже те, кто тыкву терпеть не может". Эксперт рассказал, как приготовить "божественный" суп из тыквы
  Люленов рассказал, на какое предложение президента Зеленского ответил отказом на корпоративе
  Люленов рассказал, на какое предложение президента Зеленского ответил отказом на корпоративе
"Длинноногая красавица. Порода", "Дико красиво". Брежнева снялась в микрошортах
"Длинноногая красавица. Порода", "Дико красиво". Брежнева снялась в микрошортах
"Затащил в душ и включил воду". Седокова рассказала о ссорах с третьим мужем
"Затащил в душ и включил воду". Седокова рассказала о ссорах с третьим мужем
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS