"Человек хочет, чтобы о нем поговорили". Гендиректор M1 ответил на обвинения Melovin

Певец заявил, что руководство телеканала отказалось от показа его нового клипа. Melovin считает, что это подчеркивает предвзятое отношение руководства канала к нему лично, и напомнил, что ранее этот телеканал не показал во время трансляции его выступления на фестивале Atlas Weekend фрагмент с каминг-аутом.

На M1 тогда сообщили, что не показали каминг-аут артиста, так как не были предупреждены и не могли изменить сетку вещания. Спустя почти три месяца певец заявил, что на самом деле организаторы были об этом предупреждены.

Комментируя заявления Melovin, Перцев назвал его слова "дикой историей", отметив, что артист не обращался к нему лично с претензиями по поводу отказа показывать его клип в эфире канала.

"Даже не знаю, как это комментировать. Как по мне, это просто какие-то крики непонятно о чем. Если он хочет в чем-то разобраться, то, может, ему нужно разобраться, а не приходить в непонятном состоянии на фестиваль и говорить, что он там всем что-то рассказывал", – заявил гендиректор канала.

Перцев считает, что Melovin, озвучив обвинения в адрес канала, хочет, чтобы о нем поговорили.

"Все зашито в таймлайн. Такого не было. Тут нечего комментировать. Просто человек написал злобный пост. Мы зададим вопрос его промослужбе, что это за пост и почему это так произошло, но пока для меня это очередной метод пиара. Человек хочет, чтобы о нем поговорили", – резюмировал Перцев.