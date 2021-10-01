Бульвар Шоубиз
 
01 октября, 2021
 
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"Это решение было очень предсказуемым". Совершивший каминг-аут Melovin обвинил украинский канал в предвзятом к себе отношении

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Melovin: У меня есть галоши, я всегда ношу их с собой, так как знаю, в какой среде приходится находиться, стоя на вахте искусства
Melovin: У меня есть галоши, я всегда ношу их с собой, так как знаю, в какой среде приходится находиться, стоя на вахте искусства
Фото: MÉLOVIN / Facebook

Украинский певец Melovin 30 сентября в Instagram заявил, что его новая видеоработа не будет показана в эфире "главного музыкального канала страны".

"К большому сожалению моих фанов, клип "Таємний знак" так и не появится на экранах главного музыкального телеканала страны. Причина предельно ясна для моей команды и меня лично. После неловкой и, конечно же, "случайной" ситуации с отсутствием в трансляции части моего перфоманса на Atlas Weekend и каминг-аута на главной сцене это решение было очень предсказуемым", – написал он.

Melovin не указал название телеканала, но описанный им конфликт в начале июля этого года произошел у певца с каналом М1 – тогда, выступая на сцене фестиваля Atlas Weekend, артист совершил каминг-аут. Он заявил о своей бисексуальности, поцеловавшись сперва с женщиной, а потом с мужчиной. После этого он поднял флаг ЛГБТ.

Этот момент не был показан в прямом эфире канала М1, который транслировал выступления участников фестиваля. Позже на M1 объяснили, что не показали каминг-аут артиста, так как не были предупреждены и не могли изменить сетку вещания.

Тогда Melovin не стал комментировать ответ канала, озвучив свою версию только сейчас.

"Мы предварительно прописали тайм-код финального момента и проговорили это заблаговременно", – заявил он 30 сентября. 

По словам певца, решение канала не брать его новую видеоработу и убирать клипы из ротаций только подчеркивает позицию канала.

"Я прошел с вашим телеканалом долгую историю открытого буллинга, открытых оскорблений и унижений в мой адрес от не менее уважаемого генерального директора телеканала. И это дерьмо я тоже пройду. У меня есть галоши, я всегда ношу их с собой, так как знаю, в какой среде приходится находиться, стоя на вахте искусства", – резюмировал артист. 

Руководство канала пока что не комментировало новое заявление артиста.

Контекст:

Melovin (настоящее имя артиста – Константин Бочаров) родился в 1997 году в Одессе. В 2017 году певец стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия), заняв 17-е место.

Спустя время артист признался, что после совершения каминг-аута получил много угроз в директ своего Instagram. При этом, по словам певца, родители восприняли его заявление о бисексуальности нормально.

Теги: скандал, певец, Melovin
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