"Это решение было очень предсказуемым". Совершивший каминг-аут Melovin обвинил украинский канал в предвзятом к себе отношении

Melovin: У меня есть галоши, я всегда ношу их с собой, так как знаю, в какой среде приходится находиться, стоя на вахте искусства Фото: MÉLOVIN / Facebook

"К большому сожалению моих фанов, клип "Таємний знак" так и не появится на экранах главного музыкального телеканала страны. Причина предельно ясна для моей команды и меня лично. После неловкой и, конечно же, "случайной" ситуации с отсутствием в трансляции части моего перфоманса на Atlas Weekend и каминг-аута на главной сцене это решение было очень предсказуемым", – написал он.

Melovin не указал название телеканала, но описанный им конфликт в начале июля этого года произошел у певца с каналом М1 – тогда, выступая на сцене фестиваля Atlas Weekend, артист совершил каминг-аут. Он заявил о своей бисексуальности, поцеловавшись сперва с женщиной, а потом с мужчиной. После этого он поднял флаг ЛГБТ.

Этот момент не был показан в прямом эфире канала М1, который транслировал выступления участников фестиваля. Позже на M1 объяснили, что не показали каминг-аут артиста, так как не были предупреждены и не могли изменить сетку вещания.

Тогда Melovin не стал комментировать ответ канала, озвучив свою версию только сейчас.

"Мы предварительно прописали тайм-код финального момента и проговорили это заблаговременно", – заявил он 30 сентября.

По словам певца, решение канала не брать его новую видеоработу и убирать клипы из ротаций только подчеркивает позицию канала.

"Я прошел с вашим телеканалом долгую историю открытого буллинга, открытых оскорблений и унижений в мой адрес от не менее уважаемого генерального директора телеканала. И это дерьмо я тоже пройду. У меня есть галоши, я всегда ношу их с собой, так как знаю, в какой среде приходится находиться, стоя на вахте искусства", – резюмировал артист.

Руководство канала пока что не комментировало новое заявление артиста.

View this post on Instagram Публикация от ME * LOVIN (@melovin_official)