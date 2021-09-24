"Мое мнение здесь не совпадает с точкой зрения коллег". Судья "Танцев со звездами" Яма прокомментировал танцевальный стиль Melovin

"Может, мое мнение здесь не совпадает с точкой зрения коллег. Просто он танцует своеобразно, не так, как мы себе представляем сильного и мужественного партнера. У него своя манера, достаточно специфичная, но в этом тоже что-то есть. Я вижу в нем артистический магнетизм, перед которым сложно устоять", – прокомментировал выступление артиста Яма.

Контекст:

Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. Участие в проекте изначально принимали 14 украинских знаменитостей. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

На данный момент проект покинули уже две пары – 19 сентября из шоу ушли актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Александра Машлятина и ее партнер Денис Самсон, а за неделю до этого участие прекратили капитан молдавской команды "Стояновка", являющейся участницей шоу "Лига смеха" на "1+1", Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская.

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта является хореограф Елена Коляденко.