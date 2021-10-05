Бульвар Шоубиз
 
05 октября, 2021
 
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Гвоздева после скандала с Кухар: Все, что говорят обо мне за моей спиной, слушает только моя жопа

 
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Гвоздева: Двуличность не значит многогранность
Гвоздева: Двуличность – не значит многогранность
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Победительница шоу "Танцы со звездами" (2018) на "1+1" Илона Гвоздева в интервью изданию "Телеграф" ответила на замечание балерины и судьи "Танцев со звездами" Екатерины Кухар, которое та сделала во время эфира 3 октября, на котором Гвоздева также заняла место судьи.

Кухар сказала Гвоздевой: "Там, где ты училась, я преподавала".

ВИДЕО
Видео: Танці з зірками / YouTube

"Когда Катя начала преподавать, я к этому времени отучилась и получила диплом магистра современной хореографии. Поэтому, кто где учился и кому кого учить… Я думаю, каждый из нас занимается своим делом, имеет свой опыт за плечами и вправе судить со своей точки зрения", – заявила она.

Гвоздева отметила, что после этого эфира, чтобы восстановиться эмоционально, ей нужно сходить в церковь и провести время с семьей.

"Семья – это лучшее лекарство от всех бед, стрессов и негативных эмоций", – подчеркнула она.

Также Гвоздева 5 октября в Instagram заявила, что для того, чтобы оставаться с людьми в хороших отношениях, не нужно мешать им врать.

"После услышанного и увиденного так и хочется многим подарить открытку: "Двуличность – не значит многогранность"! Никогда не тратьте время на объяснения – люди все равно услышат то, что хотят услышать! Бояться нужно тех, кто постоянно хвалит вас. Лесть – первая маска зависти! Иногда нужно быть ядовитой, чтобы отравились те, кто пытается тебя сожрать!" – написала она.

По словам хореографа, проблема этого мира в том, что воспитанные люди полны сомнений, а идиоты полны уверенности.

"Раньше дефицитом считалась черная икра и импортные джинсы. Сегодня же в дефиците искренность, порядочность и доброта! Все, что говорят обо мне за моей спиной, слушает только моя жопа", – заявила она.

Контекст:

Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. Участие в проекте изначально принимали 14 украинских знаменитостей. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

После пяти эфиров проект покинули уже четыре пары – музыкант Фагот и Екатерина Тришина, актер и стриптизер Алексей Суровцев и Мария Колосоваактриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Александра Машлятина и ее партнер Денис Самсон, а за неделю до этого участие прекратили капитан молдавской команды "Стояновка", являющейся участницей шоу "Лига смеха" на "1+1", Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская.

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта является хореограф Елена Коляденко.

Теги: скандал, судьи, шоу, танцы, Танцы со звездами, Екатерина Кухар, Илона Гвоздева
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