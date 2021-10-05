  Гвоздева после скандала с Кухар: Все, что говорят обо мне за моей спиной, слушает только моя жопа

Кухар сказала Гвоздевой: "Там, где ты училась, я преподавала".
"Когда Катя начала преподавать, я к этому времени отучилась и получила диплом магистра современной хореографии. Поэтому, кто где учился и кому кого учить… Я думаю, каждый из нас занимается своим делом, имеет свой опыт за плечами и вправе судить со своей точки зрения", – заявила она.
Гвоздева отметила, что после этого эфира, чтобы восстановиться эмоционально, ей нужно сходить в церковь и провести время с семьей.
"Семья – это лучшее лекарство от всех бед, стрессов и негативных эмоций", – подчеркнула она.
Также Гвоздева 5 октября в Instagram заявила, что для того, чтобы оставаться с людьми в хороших отношениях, не нужно мешать им врать.
"После услышанного и увиденного так и хочется многим подарить открытку: "Двуличность – не значит многогранность"! Никогда не тратьте время на объяснения – люди все равно услышат то, что хотят услышать! Бояться нужно тех, кто постоянно хвалит вас. Лесть – первая маска зависти! Иногда нужно быть ядовитой, чтобы отравились те, кто пытается тебя сожрать!" – написала она.
По словам хореографа, проблема этого мира в том, что воспитанные люди полны сомнений, а идиоты полны уверенности.
"Раньше дефицитом считалась черная икра и импортные джинсы. Сегодня же в дефиците искренность, порядочность и доброта! Все, что говорят обо мне за моей спиной, слушает только моя жопа", – заявила она.
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Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. Участие в проекте изначально принимали 14 украинских знаменитостей. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.
После пяти эфиров проект покинули уже четыре пары – музыкант Фагот и Екатерина Тришина, актер и стриптизер Алексей Суровцев и Мария Колосова, актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Александра Машлятина и ее партнер Денис Самсон, а за неделю до этого участие прекратили капитан молдавской команды "Стояновка", являющейся участницей шоу "Лига смеха" на "1+1", Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская.
Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский.
Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта является хореограф Елена Коляденко.