  Гвоздева после скандала с Кухар: Все, что говорят обо мне за моей спиной, слушает только моя жопа

Кухар сказала Гвоздевой: "Там, где ты училась, я преподавала".

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Видео: Танці з зірками / YouTube

"Когда Катя начала преподавать, я к этому времени отучилась и получила диплом магистра современной хореографии. Поэтому, кто где учился и кому кого учить… Я думаю, каждый из нас занимается своим делом, имеет свой опыт за плечами и вправе судить со своей точки зрения", – заявила она.

Гвоздева отметила, что после этого эфира, чтобы восстановиться эмоционально, ей нужно сходить в церковь и провести время с семьей.

"Семья – это лучшее лекарство от всех бед, стрессов и негативных эмоций", – подчеркнула она.

Также Гвоздева 5 октября в Instagram заявила, что для того, чтобы оставаться с людьми в хороших отношениях, не нужно мешать им врать.

"После услышанного и увиденного так и хочется многим подарить открытку: "Двуличность – не значит многогранность"! Никогда не тратьте время на объяснения – люди все равно услышат то, что хотят услышать! Бояться нужно тех, кто постоянно хвалит вас. Лесть – первая маска зависти! Иногда нужно быть ядовитой, чтобы отравились те, кто пытается тебя сожрать!" – написала она.

По словам хореографа, проблема этого мира в том, что воспитанные люди полны сомнений, а идиоты полны уверенности.

"Раньше дефицитом считалась черная икра и импортные джинсы. Сегодня же в дефиците искренность, порядочность и доброта! Все, что говорят обо мне за моей спиной, слушает только моя жопа", – заявила она.