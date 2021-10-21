"Малышка на миллиард". Участница "Танцев со звездами" Власова опубликовала эффектное фото. В сети активно обсуждают

"Ну что, новая неделя и новый танец на любимом проекте "Танцы со звездами" на "1+1". Новые положительные эмоции и преодоления! Новая я. Жизнь, ты прекрасна! Благодарю!" – написала она.

"Красотища!" – прокомментировал подписчик oleg_barbayanov.

"Идеальна во всем", – написала jana142116.

"Малышка на миллиард", – заявил bogdan2320219.

Контекст:

Евгения Власова родилась в Киеве 8 апреля 1978 года. Окончила музыкальное училище имени Глиера. 10 лет назад Власова перенесла тяжелую операцию, связанную с онкологическим заболеванием. В 2017 году из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии артистка снова попала в больницу. По словам певицы, болезнь наступила внезапно, невзирая на здоровый образ жизни.

Власова воспитывает дочь Нину (2004). Ее отец – экс-продюсер украинско-российской группы "ВИА Гра" Дмитрий Костюк. В сентябре 2021 года Власова призналась, что вышла за него замуж, потому что забеременела.