"Можно шторки раздвинуть?" Каменских снялась в микробикини

Каменских: Прими самого себя, свое тело и мысли… Фото: kamenskux / Instagram

"Прими самого себя, свое тело и мысли… Ведь обрести внутреннюю свободу – вот где настоящая независимость", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"А можно вот как-то шторки раздвинуть?!" – спросил подписчик dunkan_maklaud_second.

Муж Каменских, рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) поделился снимком, на котором она запечатлена в том же купальнике.

"Райские утра с Настей Каменских", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)