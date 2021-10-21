"Можно шторки раздвинуть?" Каменских снялась в микробикини

"Прими самого себя, свое тело и мысли… Ведь обрести внутреннюю свободу – вот где настоящая независимость", – написала она.
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"А можно вот как-то шторки раздвинуть?!" – спросил подписчик dunkan_maklaud_second.
Муж Каменских, рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) поделился снимком, на котором она запечатлена в том же купальнике.
"Райские утра с Настей Каменских", – написал он.
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Настя Каменских выступала вместе с Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года сыграли свадьбу.
После распада коллектива Каменских начала сольную карьеру под именем NK.