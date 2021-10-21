"Самый большой тунец". Экс-участница "ВИА Гры" Котова снялась в купальнике

В руках певица держала крупную рыбу.

"Рыбачка Таня в деле! Очень люблю рыбалку. Есть в этом какой-то смысл, уединение и восторг! Например, у меня в руке самый большой тунец из тех шести, которых мы поймали!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАТЬЯНА КОТОВА (@kottova)

Подписчики отреагировали на фото.

"Все классно, но ноги – нет!" – написала sv.eta7693.

"Какие ножки!" – отметил tatar_malayi.