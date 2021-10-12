  "Я никогда никого не уводила". Экс-участница "ВИА Гры" Котова рассказала, из-за чего Джанабаева ревновала ее к Валерию Меладзе

По словам Котовой, Валерий Меладзе озвучил свое предложение в шутку, но это стало поводом для ревности со стороны второй участницы коллектива Альбины Джанабаевой, в присутствии которой происходил этот разговор.
"Альбина приревновала меня к Валерию Меладзе", – заявила артистка.
Котова отметила, что кроме Джанабаевой, свидетелями этого разговора стали оба продюсера группы – Константин Меладзе и Дмитрий Костюк.
Артистка отметила, что предложение со стороны певца последовало после того, как она заявила о намерении научиться делать такие же подводки к песням во время концертов, как это делает он.
"И тут Валерий Меладзе говорит: "Ну я тут остановился в одном отеле, приходи". Но это была шутка. А Альбина ее восприняла достаточно агрессивно. Но я бы тоже так восприняла. Мой мужчина не должен так шутить при мне. Да и вообще", – подчеркнула Котова.
Артистка отметила, что после этого разговора старалась во время совместных песен с Валерием Меладзе держаться от него на расстоянии.
"Я никогда в жизни никого не уводила и не считаю это нормальным", – подытожила она.
Котова выступала в составе "ВИА Гры" с марта 2008 года по апрель 2010-го, заменив в группе певицу Веру Брежневу. Сейчас Котова строит сольную карьеру.
Джанабаева была участницей "ВИА Гры" с 2004 года по ноябрь 2012-го.
В 2014 году она вышла замуж за Валерия Меладзе. Пара воспитывает двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). В апреле 2021 года у них родилась дочь Агата. От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной артист развелся в январе 2014 года.