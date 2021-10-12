  "Я никогда никого не уводила". Экс-участница "ВИА Гры" Котова рассказала, из-за чего Джанабаева ревновала ее к Валерию Меладзе

По словам Котовой, Валерий Меладзе озвучил свое предложение в шутку, но это стало поводом для ревности со стороны второй участницы коллектива Альбины Джанабаевой, в присутствии которой происходил этот разговор.

"Альбина приревновала меня к Валерию Меладзе", – заявила артистка.

Котова отметила, что кроме Джанабаевой, свидетелями этого разговора стали оба продюсера группы – Константин Меладзе и Дмитрий Костюк.

Артистка отметила, что предложение со стороны певца последовало после того, как она заявила о намерении научиться делать такие же подводки к песням во время концертов, как это делает он.

"И тут Валерий Меладзе говорит: "Ну я тут остановился в одном отеле, приходи". Но это была шутка. А Альбина ее восприняла достаточно агрессивно. Но я бы тоже так восприняла. Мой мужчина не должен так шутить при мне. Да и вообще", – подчеркнула Котова.

Артистка отметила, что после этого разговора старалась во время совместных песен с Валерием Меладзе держаться от него на расстоянии.

"Я никогда в жизни никого не уводила и не считаю это нормальным", – подытожила она.

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Видео: POPCAKE / YouTube