Бульвар Шоубиз
 
12 октября, 2021
 
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"Я никогда никого не уводила". Экс-участница "ВИА Гры" Котова рассказала, из-за чего Джанабаева ревновала ее к Валерию Меладзе

 
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Котова: Альбина приревновала меня к Валерию Меладзе
Котова: Альбина приревновала меня к Валерию Меладзе
Фото: kottova / Instagram

Бывшая участница российско-украинской группы "ВИА Гра" Татьяна Котова в интервью, которое 11 октября вышло на YouTube-канале Popcake, рассказала, что в первые месяцы ее пребывания в этой группе получила от певца Валерия Меладзе, который является младшим братом продюсера этого коллектива Константина Меладзе, предложение зайти к нему в гостиничный номер.

По словам Котовой, Валерий Меладзе озвучил свое предложение в шутку, но это стало поводом для ревности со стороны второй участницы коллектива Альбины Джанабаевой, в присутствии которой происходил этот разговор.

"Альбина приревновала меня к Валерию Меладзе", – заявила артистка. 

Котова отметила, что кроме Джанабаевой, свидетелями этого разговора стали оба продюсера группы – Константин Меладзе и Дмитрий Костюк. 

Артистка отметила, что предложение со стороны певца последовало после того, как она заявила о намерении научиться делать такие же подводки к песням во время концертов, как это делает он.

"И тут Валерий Меладзе говорит: "Ну я тут остановился в одном отеле, приходи". Но это была шутка. А Альбина ее восприняла достаточно агрессивно. Но я бы тоже так восприняла. Мой мужчина не должен так шутить при мне. Да и вообще", – подчеркнула Котова.

Артистка отметила, что после этого разговора старалась во время совместных песен с Валерием Меладзе держаться от него на расстоянии.

"Я никогда в жизни никого не уводила и не считаю это нормальным", – подытожила она.

ВИДЕО
Видео: POPCAKE / YouTube
Контекст:

Котова выступала в составе "ВИА Гры" с марта 2008 года по апрель 2010-го, заменив в группе певицу Веру Брежневу. Сейчас Котова строит сольную карьеру. 

Джанабаева была участницей "ВИА Гры" с 2004 года по ноябрь 2012-го. 

В 2014 году она вышла замуж за Валерия Меладзе. Пара воспитывает двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). В апреле 2021 года у них родилась дочь Агата. От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной артист развелся в январе 2014 года.

Теги: Валерий Меладзе, ВИА Гра, Константин Меладзе, Альбина Джанабаева, Татьяна Котова
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