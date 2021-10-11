  "Константин часто разговоры проводил неуместные, сообщения присылал". Воржева рассказала, как проходила у Меладзе кастинг в "ВИА Гру"

"Константин меня рассматривал, я могла быть там, но я трезво оценивала то, что не готова быть в этом коллективе хотя бы потому, что чувствовала себя гораздо моложе этих женщин. Второй момент – Константин, его поведение. Зная, какие сейчас там истории вокруг Константина развиваются, не хочу подбрасывать дров в этот костер, но хочу сказать, что он не всегда правильно вел себя. Потому что тогда мы были маленькими детьми, которые его обожествляли, верили, а Константин часто разговоры проводил неуместные, сообщения присылал", – рассказала артистка.
По словам Воржевой, в сообщениях от продюсера "было много обещаний, которые не были исполнены". Певица призналась, что отвечала на эти сообщения, считая их за честь.
"Сейчас, трезво оценивая ситуацию, понимаю, что это было неправильное поведение по отношению к молодым девушкам и ко мне. Хотя с Константином у меня хорошие отношения, и мы даже иногда модем переписываться", – резюмировала певица.
Воржева родилась в 1988 году. Она стала известной после участия в третьем сезоне шоу "Фабрика звезд" на "Новом канале".
Певица принимала участие в группе Real O, продюсером которой является украинская певица Наталья Могилевская. Воржева покинула коллектив в 2017 году.
В апреле 2021 года строящая в РФ карьеру украинская певица Ани Лорак заявила, что продюсер Константин Меладзе предлагал ей, как и всем своим артистам, сотрудничество, условия которого "лежали в личной плоскости". Спустя месяц Ани Лорак заявила, что ее не так поняли, и призвала прекратить "публичную травлю Меладзе".
Украинская артистка Оля Полякова поддержала певицу, заявив, что Меладзе тоже предлагал ей личные отношения взамен на карьеру.