  "Константин часто разговоры проводил неуместные, сообщения присылал". Воржева рассказала, как проходила у Меладзе кастинг в "ВИА Гру"

Воржева о Меладзе: Сейчас понимаю, что это было неправильное поведение по отношению к молодым девушкам и ко мне Фото: vorzheva / Instagram

"Константин меня рассматривал, я могла быть там, но я трезво оценивала то, что не готова быть в этом коллективе хотя бы потому, что чувствовала себя гораздо моложе этих женщин. Второй момент – Константин, его поведение. Зная, какие сейчас там истории вокруг Константина развиваются, не хочу подбрасывать дров в этот костер, но хочу сказать, что он не всегда правильно вел себя. Потому что тогда мы были маленькими детьми, которые его обожествляли, верили, а Константин часто разговоры проводил неуместные, сообщения присылал", – рассказала артистка.

По словам Воржевой, в сообщениях от продюсера "было много обещаний, которые не были исполнены". Певица призналась, что отвечала на эти сообщения, считая их за честь.

"Сейчас, трезво оценивая ситуацию, понимаю, что это было неправильное поведение по отношению к молодым девушкам и ко мне. Хотя с Константином у меня хорошие отношения, и мы даже иногда модем переписываться", – резюмировала певица.

ВИДЕО