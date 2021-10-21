"Прекрасная секси-леди", "Милфа". В сети обсуждают новые снимки Каменских

Каменских: Самое загадочное шоу страны возвращается уже в эту субботу! Фото: kamenskux / Instagram

Она анонсровала второй сезон шоу "Маска" на канале "Украина".

Певица отметила, что в новом сезоне будет 10 выпусков, в которых перед зрителями предстанут 20 масок. Среди них – Тигр, Пальчик, Робот, Фея, Жираф, Скандал.

"Самое загадочное шоу страны возвращается уже в эту субботу!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Милфа", – прокомментировал подписчик cehbfsvhcngxc. Это сленговое слово, которое означает сексуальную зрелую женщину.

"В этом образе лишний пояс и очки", – отметила olvia_aleksandrovich.

"Такая прекрасная секси-леди", – заявил abramomaher79.