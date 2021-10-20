"Любительница потрепать нервишки". Тина Кароль снялась в прозрачных трусах

"Этот день настал! Я приоткрываю для тебя двери в "Двойной рай" и приглашаю раствориться в музыке для любви уже с 29 октября", – анонсировала она выход нового альбома.
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"Ну, наконец! Тина – любительница потрепать нервишки", – прокомментировала подписчица nastyadobr17.
В Tik Tok певица обнародовала отрывок песни "Двойной рай" и предложила поклонникам челлендж.
"Используй эффект "Двухцветные глаза", отмечай "Двойной рай". Жду твой ролик! С лучшими буду снимать видео с функцией "Дуэт", – написала она.
@tinakarol
Сниппет «Двойной рай» ???? Используй эффект «Двухцветные глаза», отмечай ##двойнойрай. Жду твой ролик! С лучшими буду снимать видео с функцией ##дуэт ????* Двои * нои * раи * - Тина Кароль
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.