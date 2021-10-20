"Любительница потрепать нервишки". Тина Кароль снялась в прозрачных трусах

Тина Кароль: Я приоткрываю для тебя двери в "Двойной рай" Фото: tina_karol / Instagram

"Этот день настал! Я приоткрываю для тебя двери в "Двойной рай" и приглашаю раствориться в музыке для любви уже с 29 октября", – анонсировала она выход нового альбома.

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"Ну, наконец! Тина – любительница потрепать нервишки", – прокомментировала подписчица nastyadobr17.

В Tik Tok певица обнародовала отрывок песни "Двойной рай" и предложила поклонникам челлендж.

"Используй эффект "Двухцветные глаза", отмечай "Двойной рай". Жду твой ролик! С лучшими буду снимать видео с функцией "Дуэт", – написала она.