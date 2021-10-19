Бульвар Шоубиз
 
19 октября, 2021
 
Новости

"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мейхер: Ваша жизнь это ваш выбор
Мейхер: Ваша жизнь – это ваш выбор
Фото: nadyameiher / Instagram

Украинская певица, актриса и дизайнер Надежда Мейхер 18 октября разместила в Instagram подборку снимков, для которых позировала в черном комбинезоне с принтом из полупрозрачной ткани.

Мейхер процитровала высказывание английского писателя Оскара Уайльда об эгоизме.

"Жить так, как вы хотите, – это не эгоизм. Эгоизм – это когда другие должны думать и жить так, как вы этого желаете", – написала певица.

От себя она добавила, что если кто-то решил указать на то, что человек не так выглядит, читает, одевается или не там работает, можно "смело послать этого "специалиста".

"Ваша жизнь – это ваш выбор", – подчеркнула она.

Мейхер позировала стоя, широко расставив ноги для двух снимков, а еще для одного она, сидя на пуфе, сильно прогнулась в спине.

"Женщина-огонь! Так нравитесь мне. Ух", – признался подписчик vasiliibogdanov2141.

"Жещина-мечта", – написал gamletagababo.

Контекст:

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Знаменитость замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

Теги: ВИА Гра, Надежда Мейхер, женщины, актриса, певица, ноги
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
В Гааге началось рассмотрение иска Украины против России по захвату кораблей в Керченском проливе. Главное
В Гааге началось рассмотрение иска Украины против России по захвату кораблей в Керченском проливе. Главное
Агрессивная экспансия лоукостеров, дешевые билеты и возможное банкротство украинских авиакомпаний. Что принесет Украине соглашение об "открытом небе" с ЕС
Агрессивная экспансия лоукостеров, дешевые билеты и возможное банкротство украинских авиакомпаний. Что принесет Украине соглашение об "открытом небе" с ЕС
  Панин: Я уже все просрал. И вот просрав, потеряв все, я почувствовал свободу
  Панин: Я уже все просрал. И вот просрав, потеряв все, я почувствовал свободу
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Каменских рассказала, будет ли принимать участие в "Танцах со звездами"
  Каменских рассказала, будет ли принимать участие в "Танцах со звездами"
"Ну что за богиня", "Какая стильная". В сети обсуждают новый образ Ани Лорак
"Ну что за богиня", "Какая стильная". В сети обсуждают новый образ Ани Лорак
  Осенний пирог из тыквы. Легкий рецепт сочного и ароматного десерта
  Осенний пирог из тыквы. Легкий рецепт сочного и ароматного десерта
"Лучше Ани Лорак и Веры Брежневой". Loboda показала тело в прозрачном платье-сетке
"Лучше Ани Лорак и Веры Брежневой". Loboda показала тело в прозрачном платье-сетке
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"Это даже не пародия, а надругательство", "Не успевает уже Настя". Волочкова показала репетицию на пуантах
"Это даже не пародия, а надругательство", "Не успевает уже Настя". Волочкова показала репетицию на пуантах
"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
"Икона украинского шоу-бизнеса", "Богиня". Оля Полякова засветила грудь в платье без бретелек
"Икона украинского шоу-бизнеса", "Богиня". Оля Полякова засветила грудь в платье без бретелек
  Итальянский возлюбленный Харлан назвал дорогу Николаев – Киев американскими горками
  Итальянский возлюбленный Харлан назвал дорогу Николаев – Киев американскими горками
"Вечно молодая и в форме". 67-летняя Вайкуле проехалась на велосипеде
"Вечно молодая и в форме". 67-летняя Вайкуле проехалась на велосипеде
"По-другому пробиться не могут". Проклова ответила Булановой, которая назвала жертв домогательств проститутками
"По-другому пробиться не могут". Проклова ответила Булановой, которая назвала жертв домогательств проститутками
"Не отчаивайся", "Ведь с тобой Алла и дети". Галкин в серой майке призвал поклонников бодриться
"Не отчаивайся", "Ведь с тобой Алла и дети". Галкин в серой майке призвал поклонников бодриться
Джоли пришла на премьеру фильма "Вечные" с двумя сыновьями и тремя дочерьми. Фото
Джоли пришла на премьеру фильма "Вечные" с двумя сыновьями и тремя дочерьми. Фото
  Билык рассказала, как отреагировала на решение старшего сына усыновить ребенка родом из африканской страны
  Билык рассказала, как отреагировала на решение старшего сына усыновить ребенка родом из африканской страны
Новая жена 61-летнего Тигипко опубликовала фото страстного поцелуя с ним
Новая жена 61-летнего Тигипко опубликовала фото страстного поцелуя с ним
"Как маленькая девочка", "Красивая пара". Приходько украдкой позировала в объятиях мужа
"Как маленькая девочка", "Красивая пара". Приходько украдкой позировала в объятиях мужа
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS