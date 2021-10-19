"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом

Мейхер процитровала высказывание английского писателя Оскара Уайльда об эгоизме.
"Жить так, как вы хотите, – это не эгоизм. Эгоизм – это когда другие должны думать и жить так, как вы этого желаете", – написала певица.
От себя она добавила, что если кто-то решил указать на то, что человек не так выглядит, читает, одевается или не там работает, можно "смело послать этого "специалиста".
"Ваша жизнь – это ваш выбор", – подчеркнула она.
Мейхер позировала стоя, широко расставив ноги для двух снимков, а еще для одного она, сидя на пуфе, сильно прогнулась в спине.
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"Женщина-огонь! Так нравитесь мне. Ух", – признался подписчик vasiliibogdanov2141.
"Жещина-мечта", – написал gamletagababo.
Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.
После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.
Знаменитость замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).