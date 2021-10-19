"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом

Мейхер: Ваша жизнь – это ваш выбор Фото: nadyameiher / Instagram

Мейхер процитровала высказывание английского писателя Оскара Уайльда об эгоизме.

"Жить так, как вы хотите, – это не эгоизм. Эгоизм – это когда другие должны думать и жить так, как вы этого желаете", – написала певица.

От себя она добавила, что если кто-то решил указать на то, что человек не так выглядит, читает, одевается или не там работает, можно "смело послать этого "специалиста".

"Ваша жизнь – это ваш выбор", – подчеркнула она.

Мейхер позировала стоя, широко расставив ноги для двух снимков, а еще для одного она, сидя на пуфе, сильно прогнулась в спине.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

"Женщина-огонь! Так нравитесь мне. Ух", – признался подписчик vasiliibogdanov2141.

"Жещина-мечта", – написал gamletagababo.