"Отвал всего". Лидер The Hardkiss Санина снялась в "голом" белье

Поверх белья певица надела прозрачное белое платье с аппликациями в виде голов Будды.

"Финальный образ", – написала она.

'"Отвал всего", – заявила подписчица badassquake.

"Бомба", – написала ira_drevych.

Контекст:

Юлия Санина в 2005 году окончила музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, а в 2013-м – Киевский национальный университет имени Шевченко. В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились. Супруги воспитывают сына Даниила.

В дискографии The Hardkiss пять студийных альбомов.