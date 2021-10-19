"Отвал всего". Лидер The Hardkiss Санина снялась в "голом" белье

Поверх белья певица надела прозрачное белое платье с аппликациями в виде голов Будды.
"Финальный образ", – написала она.
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'"Отвал всего", – заявила подписчица badassquake.
"Бомба", – написала ira_drevych.
Юлия Санина в 2005 году окончила музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, а в 2013-м – Киевский национальный университет имени Шевченко. В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились. Супруги воспитывают сына Даниила.
В дискографии The Hardkiss пять студийных альбомов.