"Принцесса", "Совершенная женщина". 52-летняя Лопес показала образ с акцентом на талию

Она надела длинное платье струящегося силуэта и тренч в тон. Талию певица подчеркнула тонким поясом.

"Это не работа, если ты делаешь то, что тебе нравится", – заявила она.

"Совершенная женщина", – прокомментировала подписчица lovejlobr.

"Принцесса", – написала alwayswithjenn.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина "Стриптизерши". В конце 2021 года выйдет фильм "Выходи за меня замуж" с Лопес и Оуэном Уилсоном в главных ролях.