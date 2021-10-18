Залевский покажет коллекцию "Независимые" на Junior Fashion Week

Залевский: Моя коллекция о разнообразии и одновременно о совместном культурном коде, который может стать ориентиром для молодых людей Фото: Залевский Алексей

На подиум выйдут 30 моделей в возрасте от года до 30 лет. Среди них – спортсмены, звезды шоу-бизнеса, люди с инвалидностью, юные актеры, талантливые дети и молодежь. Они будут олицетворять 30 лет независимости Украины.

"За 30 лет независимости в Украине выросло целое поколение новых, независимых людей. Все они разные, но объединены одной чертой – они могут быть свободными, развиваться и достигать своих целей в нашей стране. Моя коллекция о разнообразии и одновременно о совместном культурном коде, который может стать ориентиром для молодых людей", – отметил Залевский.

Афиша предоставлена организатором JFW

Дизайнер является также постановщиком своего шоу. А все участники показа станут героями фотосессии, которая в будущем будет представлена на фотовыставке.

Звездными гостями и участниками станут хореограф Влад Яма, футболист Андрей Пятов, главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман, телеведущие Лилия Ребрик, Анатолий Анатолич, Геннадий Попенко, Тимур Мирошниченко, Дарья Трегубова, издатель Полина Неня, мастера парикмахерского искусства Вячеслав и Ирина Дюденко, бизнесвумен Виктория Тигипко, режиссер Елена Винярская.

Фото предоставлено организатором JFW

Для гостей выступят музыканты Kalush, Anna Trincher, ДахаБраха, Razo. Проведут мероприятия в рамках Junior Fashion Week Григорий Решетник и Марыся Горобец.

Неделя детской и молодежной моды откроется 22 октября с показа коллекции "Берегиня", в рамках которой представят аутентичную украинскую одежду из разных регионов Украины. 24 октября мероприятие закроет показ дизайнера Виктории Гресь.

Фото предоставлено организатором JFW

Всего за три дня на Junior Fashion Week представят 22 показа. Участие примут 20 украинских и иностранных дизайнеров, в том числе молодых, на подиум выйдут 600 детей-моделей. Они продемонстрируют детскую моду haute couture, повседневную и спортивную одежду.

Junior Fashion Week будет проходить в КВЦ "Парковый".