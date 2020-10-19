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19 октября, 2020
 
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Тимур Мирошниченко показал девятимесячного сына

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко в январе 2020 года стал отцом во второй раз. По словам ведущего, девятимесячный сын напоминает ему ракету.

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Мирошниченко отец двух детей
Мирошниченко – отец двух детей
Фото: timur.miroshnychenko / Instagram

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко 19 октября на своей странице в Instagram разместил совместное фото с девятимесячным сыном Марком.

"Наша маленькая ракета. Ни секунды на месте. Действуй так всегда. Люблю безумно", – подписал он фото.

Мирошниченко родился в 1986 году в Киеве. В 2017 году он был одним из троих ведущих песенного конкурса "Евровидение". 

В 2018 году Мирошниченко женился на своей избраннице Инне Рудик. У пары есть дочь Мия, которая родилась летом 2018 года. 

20 января 2020 года Мирошниченко стал отцом во второй раз – супруга родила ему сына. 

Мирошниченко является лауреатом премии Celebrity Awards 2020 в номинации "Телеведущий года".

Теги: дети, Тимур Мирошниченко
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