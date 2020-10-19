Тимур Мирошниченко показал девятимесячного сына

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко в январе 2020 года стал отцом во второй раз. По словам ведущего, девятимесячный сын напоминает ему ракету.

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко 19 октября на своей странице в Instagram разместил совместное фото с девятимесячным сыном Марком.

"Наша маленькая ракета. Ни секунды на месте. Действуй так всегда. Люблю безумно", – подписал он фото.

Мирошниченко родился в 1986 году в Киеве. В 2017 году он был одним из троих ведущих песенного конкурса "Евровидение".

В 2018 году Мирошниченко женился на своей избраннице Инне Рудик. У пары есть дочь Мия, которая родилась летом 2018 года.

20 января 2020 года Мирошниченко стал отцом во второй раз – супруга родила ему сына.

Мирошниченко является лауреатом премии Celebrity Awards 2020 в номинации "Телеведущий года".